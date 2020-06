„Z vizuálního posouzení přímo při odběru bylo patrné, že kvalita vody na podstatné části sledovaných lokalit bude výborná, což potvrdily i výsledky laboratorních rozborů,“ konstatoval. S dodatkem, že chladnější a deštivé počasí, jež se v tomto období liší od minulých sezon, má příznivý vliv na vývoj kvality vody. „V chladnější vodě nedochází k masivnímu rozvoji fytoplanktonu,“ konstatoval. Průhlednost vody třeba na Orlíku i na Slapech měřená při odběrech překračovala 3,5 metru. „Na druhou stranu teplota vody většinu populace ke koupání asi neláká,“ připustil.

Třebaže za výbornou, a to doslova na jedničku, označil Mandík kvalitu vody na většině sledovaných lokalit, pro všechna místa to neplatí. Zhoršenou průhlednost vlivem zvýšeného množství fytoplanktonu aktuálně středočeští hygienici evidují pro písník Bakov nad Jizerou na Mladoboleslavsku, v přírodním koupališti Vyžlovka na Praze-východ, v rakovnickém Tyršově koupališti i v jezerech Ostrá a Poděbrady na Nymbursku. Příznivou zprávou pro milovníky koupání je, že se v převážné většině jedná o řasy a obsah sinic není významný. Hovořit by se tak dalo nanejvýš o „kosmetické vadě“, z níž pro návštěvníky neplynou jakákoli omezení.

Provozovatelé malých přírodních koupališť často ještě letos neotevřeli, protože se zahájením sezony vyčkávají na příznivější počasí. „Týká se to převážné většiny lokalit na Mladoboleslavsku, některých koupališť v okrese Příbram – například v Březnici, Pilského rybníka u Sedlce-Prčice – i dalších,“ upozornil Mandík, že ne všude čekají na milovníky koupání dveře dokořán.