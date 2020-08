Kdo ví – možná se o získání této základy bude moci ucházet dodatečně. Část obyvatel Zaječova v berounském okrese, kde se s vybudováním počítá (a kraj již od obce koupil za korunu pozemky a chystá první podklady), totiž setrvává v hlasitých protestech. Námitky se nevymezují proti samotnému Světu záchranářů, ale proti umístění areálu. Jen ať je – ale někde jinde! Odpůrci se obávají, že u Zaječova by byl narušen klid cenné přírody Brd – a zaznívají i další obavy; třeba z možného nedostatku vody.

Svůj nesouhlas odpůrci ze Zaječova zdůrazňují o to víc, když vidí, že jinde protestní hlasy uspěly. Bylo to u Lysé nad Labem, jejíž radnice stejně jako Zaječov nabídla své pozemky – a vzedmul se odpor. S tím, že v lokalitě se samovolně vytvořil mokřad s cennými společenstvy žab, dalších živočichů i rostlin.

Lokalita sice zčásti vyschla poté, co byla opravena závada propusti pod mostkem – nicméně dohadování o tom, zda by zde vybudování Světa záchranářů mohlo přispět ke zničení cenné lokality, je minulostí. Záměr se stěhuje na Mladoboleslavsko: kraj našel vhodnější lokalitu u Bělé pod Bezdězem (kde už navíc v lokalitě Vrchbělá vlastní majetek využitelný zčásti jako zázemí).

Dvě centra, nebo jediné?

Třebaže náměstek hejtmanky Gabriel Kovács (ANO) zdůraznil, že stěhování záměru z Lysé s tamější lokalitou Žabák nesouvisí a další náměstek Miloš Petera (ČSSD) upozornil, že mokřad tam ani není vyhlášený, odpůrci ze Zaječova by rádi dosáhli téhož: přesunu plánů jinam. Ukázala to obsáhlá debata na jednání krajského zastupitelstva, k níž se připojili i někteří ze zastupitelů.

Třeba Ivo Šanc (STAN) míní, že záměr by do krajiny v těsné blízkosti CHKO Brdy nezapadl po všech stránkách, a tak navrhl soustředit se pouze na Vrchbělou – nebo hledat náhradní lokalitu i za Zaječov. Také Petr Halada (STAN) by zacílil pozornost na jeden kvalitní, dobře vybavený areál. Naopak podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) je na místě využít příležitost, pokud se kraji podaří „sáhnout si“ na balík peněz od Evropské unie.

Debata místních až na kraji

Přímo na jednání krajských zastupitelů velmi obsáhle předložili své argumenty jak obyvatel osady Kvaň a zaječovský zastupitel David Kolář (za STAN) jménem odpůrců projektu, tak starosta Vladimír Havlík (ANO), podle něhož naopak areál přispěje k rozvoji obce. Obsáhlá debata se vedla třeba kolem výskytu ohroženého chřástala polního, kterého prý nikdo ze zastánců projektu v okolí nikdy neviděl.

Z debaty o Světě záchranářů u Zaječova



- Vybudování výcvikového centra by zástavbou zničilo cenné podhorské louky – nicméně části odpůrců nevadilo, když v okolí na loukách stejného charakteru stavěli vlastní rodinné domy



- Tvrzení o očekávaném nedostatku vody nejsou pravdivá, Zaječov má zdroje dostatečné – a kdo tvrdí opak, jen se snaží lidi oklamat, aby podepsali nesouhlasnou petici; na Kvani jsou nicméně všichni „na studnách“ a ti se o vodu bojí; někteří už však přišli na radnici s tím, že podpis připojili jen proto, že uvěřili tvrzením, že vodovod a kanalizaci Kvaň mít nebude kvůli areálu záchranářů



- Chřástal je tak plachý pták, že laik ho prakticky nemá šanci spatřit; v místě ho ale ornitologové odchytili a Agentura ochrany přírody a krajiny monitoruje jeho výskyt – avšak jestliže chřástalům nevadí těžká zemědělská technika, sečení ani provozu lomu v sousedství, mohlo by je ohrozit vzdělávací středisko?



- Svět záchranářů žádné ekonomické plusy obci nenabízí: lidé přijedou, užijí si hezký den, utratí peníze v restauraci a zase odjedou; také argument, že s areálem vznikne i veřejné parkoviště pro návštěvníky Brd, kteří nyní parkují, jak se dá, je lichý – parkoviště jen přiláká další návštěvníky, kteří budou rušit klid přírody i místních obyvatel



- Dohadování na jednání krajských zastupitelů nemá smysl, když v rámci jednání o změně územního plánu budou rozhodovat orgány, které věci rozumějí, a musí reagovat i na všechny připomínky a výtky jak k přírodě, tak k vodě



Zdroj: rozprava na jednání krajského zastupitelstva