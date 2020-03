Na péči o pacienty to však nemá žádný dopad, ujistila v pondělí 30. března prostřednictvím ČTK ředitelka nemocnice Dana Kolářová. S tím, že místo používání počítačových klávesnic a elektroniky došlo na návrat k osvědčené klasice v podobě tužky a papíru.

Na nápravě škod se podílejí IT specialisté, které do Kosmonos vyslalo ministerstvo zdravotnictví. Zapojuje se rovněž NÚKUB – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Následky kyberútoku by se zřejmě mělo podařit odstranit v řádu dnů – a rozhodně je nelze porovnávat s dopady, které v prosinci zažívala po elektronickém napadení paralyzovaná oblastní nemocnice v Benešově.

Okolnosti počítačového útoku zkoumá policie – a to jak kriminalisté mladoboleslavského územního oboru, tak specialisté na takzvanou kyberkriminalitu ze středočeského krajského ředitelství. Prozatím shromažďují důkazy a informace pro další šetření.