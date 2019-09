Víno, zpěv – a spousta dalšího. To je víkend!

Blíží se podzim - a znát je to nejen na počasí. Vysvítá to i z tipů pro plánování volného čas na víkend, které za Středočeskou centrálu cestovního ruchu nabízí Kateřina Kubíčková. Na výběr nabízí hned ze dvou velkých vinobraní s doplňkovým programem plným muziky i dalších zážitků včetně častých návratů do historie - přičemž skalní fandové mají příležitost stihnout obě akce.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Ilona Pergrová

Autor: Milan Holakovský