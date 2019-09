Zprvu si vynutilo především odstraňování stromů či větví, které padaly na silnice, železniční tratě, do elektrických drátů – avšak hned několikrát si jako svůj cíl vybraly také zaparkovaná auta či chaty; v Poděbradech dokonce dům i auto zároveň. Po poledni se přidaly ještě zásahy u plechů uvolněných na střechách, jež představovaly ohrožení pro okolí.

Stromy však jasně převažovaly: pády dřevin na komunikace zaměstnaly středočeské hasiče v 240 případech, stromy spadlé do drátů elektrického vedení nebo nebezpečně nakloněné v jejich blízkosti pak ještě na dalších 20 místech. Zásahů u utrhaných plechů (a to hlavně na střechách, takže bylo třeba povolávat i lezce nebo výškovou techniku) bylo do večera 14.

Hasiči v kraji, jak profesionálové, tak příslušníci dobrovolných sborů, zažívali největší šrumec kolem poledního, kdy výzvy k výjezdu přibývaly každou hodinu po desítkách. Rekordem se stala doba od 11. do 12. hodiny, kdy lidé volající na tísňovou linku nahlásili 46 nových případů. Postupně tenhle nápor polevoval, zprvu však jen zvolna. Mezi 18. a 19. hodinou pak již bylo nově hlášeno jen osm událostí.

Nejvíce výjezdů hasiči v pondělí zaznamenali na Praze-východ: 46. Následují Příbramsko, a Kolínsko s 26 případy, dále pak Benešovsko s 25; následují Praha-západ a Nymbursko (po 22), Mělnicko s 20; v ostatních částech kraje už byl frmol mírnější.