/VIDEO/ Dostat se do věznice může být někdy až příliš snadné. Ale vstoupit tam jako neodsouzený, pracovně, úplně jednoduché není. Trojí zevrubná kontrola a prohlídka ale nakonec cestu do areálu Věznice Příbram, jíž se říká podle sousední vesnice Bytíz, v sobotu 24. července otevřely. Účel cesty redakčního dvoučlenného minitýmu Deníku „za katr“ byl ale dopředu dojednaný a jasný - Yellow Ribbon Run. Běh se žlutou stužkou, jak by se akce dala také přeložit, žije v české kotlině už šest let.

Yellow Ribbon Run ve Věznici Příbram. | Video: Zdeněk Kellner

Jeho základním cílem je dát lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci na slušný život. A organizátory běhu, do něhož se zapojují nejen vězni či lidé se zápisem v trestním rejstříku, zajímá i to samé, co většinovou společnost a co je pro ni o mnoho důležitější – snížení recidivy.