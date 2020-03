Výjimka je vlastně jediná: pouze Kutná Hora. Stále platí, že odběry nejsou určeny pro zájemce „z ulice“, kteří by se chtěli nechat otestovat z vlastního rozhodnutí: slouží k odběrům indikovaným hygieniky nebo oprávněnými lékaři (těmi jsou praktici, pediatři, pneumologové a nemocniční doktoři).

Fungování odběrových míst zajišťují všechny oblastní nemocnice i ta zmíněná kutnohorská, která je součástí Oblastní nemocnice Kolín. Nejnověji se rozběhla činnost odběrového centra v Příbrami.

Aktuálně ve dvou krajských nemocnicích – v Mladé Boleslavi a v Příbrami – také fungují akreditované laboratoře zajišťující analýzy odebraných vzorků. S těmi se však, na rozdíl od odběrových center, běžní občané do kontaktu nedostanou.

Místa odběru ve středních Čechách navštěvují podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) i zájemci z jiných krajů; především z Prahy. Její slova potvrzuje třeba zkušenost z Benešova: tam se mezi první návštěvníky nového působiště, po přestěhování odběrového místa z polikliniky v centru města na parkoviště u plaveckého bazénu, stal muž, který přijel právě z hlavního města. Pochvaloval si, že v Benešově byl odsloužen bez fronty a čekání. „Zvyšuje to už tak značný nápor,“ poznamenala hejtmanka v souvislosti s příjezdy přespolních, že ani středočeská stanoviště si na nedostatek zájmu nemohou stěžovat.

Odběrová místa ve Středočeském kraji:



* Benešov (Hrázského 1913, parkoviště u plaveckého bazénu)

- Provozní doba od 7 do 19 hodin

- Infolinka 601 563 598

* Kladno (oblastní nemocnice, na parkovišti před Niederleho pavilonem)

- Provozní doba od 7 do 19 hodin

* Kolín (oblastní nemocnice, za budovou interního oddělení)

- Provozní doba nonstop

- Infolinka: 732 245 928

* Kutná Hora (nemocnice, bývalý dispečink dopravní služby)

- Provozní doba od 8 do 15 hodin

- Infolinka 601 379 864

* Mladá Boleslav (u vstupu do Klaudiánovy nemocnice z Palackého ulice)

- Provozní doba od 8 do 19 hodin

- Infolinka 326 743 636

* Příbram (parkoviště u hlavního vstupu do areálu nemocnice II na Zdaboři)

- V provozu od pondělí do pátku vždy od 8 do 12 hodin

- Infolinka 318 641 111



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje