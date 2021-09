Středoškoláci měli možnost volit politické strany, hnutí a koalice, jež kandidují do Poslanecké sněmovny ve volbách, které se uskuteční 8. až 9. října letošního roku.

Studentské volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021, Gymnázium Jana Palacha, Praha. | Foto: Jakub Hlaváč

/FOTOGALERIE/ Studentské volby se uskutečnily na gymnáziích, středních školách a učilištích napříč Českou republikou od 20. do 21. září. Zúčastnit se jich mohli studenti přihlášených škol, kteří dosáhli věku 15 let.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.