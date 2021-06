Pro Hořovicko, Příbramsko, Rakovnicko a Sedlčansko vyhlásili vysoký stupeň nebezpečí, který platí pro celé odpoledne i část noci na neděli: do druhé hodiny po půlnoci. Místy se budou vytvářet bouřky s lokálními přívaly srážek s úhrny kolem 50 mm – a v menší míře i s kroupami.

Tam, kde se nebesa otevřou, je třeba počítat nejen s masivním odtokem vody ze svahů, ale i s možností rychlého rozvodnění malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášenými větvemi i dalším materiálem.

„Nebezpečí představují také kroupy a blesky,“ varuje výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, jež dále doporučuje nevstupovat a nevjíždět do proudící vody či zatopených míst a při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost a zvýšit opatrnost. Každopádně lze očekávat škody na majetku či problémy v dopravě.

Podobné problémy hrozí ve stejné době i v dalších částech středních Čech i v Praze – byť srážky jsou zde očekávány s nižší intenzitou: s úhrny kolem 30 mm. Tohle varování se týká území obcí s rozšířenou působností Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Neratovice, Říčany, Slaný, Vlašim a Votice.

Ve všech jmenovaných částech kraje pak již shodně se sníženým rizikem, tedy se srážkami do 30 mm, meteorologové počítají ještě v další části noci: až do nedělní páté hodiny; byť ve druhé polovině noci by bouřková činnost měla slábnout.

Určitou míru „jistoty“, že budou ušetřeny, tak vlastně předpovědi nabízejí jen Mladoboleslavsku a části nymburského okresu. Naopak pro neohroženější část kraje v jihozápadním cípu, tedy na Hořovicku, Příbramsku, Rakovnicku a Sedlčansku, je varování před silnými bouřkami s přívaly deště a v menší míře i s kroupami aktuální až do nedělní 20. hodiny.