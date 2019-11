Nejen zaměstnanci, ale i příchozí zvenčí (jichž rozhodně nebylo málo, jak naznačovaly bundy nakupujících a žluté návštěvnické visačky) si mohli vybírat z bohaté nabídky vánočních dekorací, šperků, ozdob, textilních výrobků, ale třeba i rozmanitých pochoutek. Z výrobků klientů středočeských domovů seniorů a dalších zařízení poskytujících sociální služby.

Tomu, že právě perníčky byly tou částí berounské nabídky, po níž se přímo zaprášilo, přikývla i další klienta domova nesoucího Masarykovo jméno Hana Vrbská. „Někdo rozhlásil, že je máme laciné a dobré,“ vysvětlila, jak to přišlo, že se hned z kraje zájemci přímo hrnuli – a to nejen z řad nakupujících, ale i od dalších stánků. Kromě perníčků prý šly na dračku také adventní věnce – a také keramické figurky sněhuláků. U těch však Hana Vrbská upozornila, že ona sama vytvářela jen ty nejmenší postavičky; ty s plným tělem. Udělat z hlíny větší duté koule, aby se před vypálením nezbortily, stejně odlehčit dílo vytvořením duté hlavy, to už chce kumšt a zkušenosti. „To u nás umí paní Klenotová – nebo tadyhle Janička,“ ukázala Vrbská na aktivizační pracovnici domova, která byla u berounského stánku třetí do party. Celkově se prý na přípravě výrobků, přivezených do Prahy jako rozmanitá a pestrá nabídka, v Berouně podílela asi šestice klientů.

Třeba zástupci seniorského domova Centrum z Rožmitálu pod Třemšínem, který je s 220 obyvateli jedním z největších zařízení svého druhu ve středních Čechách, přivezli do Prahy sortiment, na jehož přípravě se podílelo kolem 40 lidí. Tak to alespoň odhadly terapeutky Jana Štěpánová a Marie Braunová. Spočítané přesně to nemají – zvlášť když výrobky vznikají jak v klubu pro denní činnosti, tak v rámci aktivit přímo na jednotlivých odděleních. Obě pracovnice domova ocenily, jak se zapojují i lidé z domova se zvláštním režimem (kde žijí zejména lidé trpící různými formami demence). A dělá jim prý radost, když při výrobě zboží pro jarmark mohou tohle či tamto přidržet nebo přinést. Zvládají toho však víc: leckteří jsou velmi šikovní a s nebývalou zručností si rozumějí třeba s jehlou. „Krátkodobá paměť u nich nefunguje, ale ta dlouhodobá slouží,“ vysvětlila Deníku Braunová.

Z rožmitálské nabídky se největším ohlasem u nakupujících setkávaly adventní věnce, svícínky, svíčky ze včelího vosku jednoduše smotávané z pásů mezistěn doplněných knotem, ozdoby vymodelované z hmoty, jež na vzduchu ztvrdne – a jedna z letošních novinek rožmitálského tvoření: ekologické sáčky na pečivo, zeleninu či ovoce, nahrazující mikrotenové pytlíky, vypočetla Štěpánová. S tím, že rychle se vyprodaly také pletené ponožky, které jedna klientka mistrně vyrábí ve velikostech pro děti i pro dospělé. Připomněla, že v sortimentu je skutečně ledacos, přičemž to nejsou jen osvědčené taháky, u nichž je předpoklad, že se budou dobře prodávat.

„My tu pokaždé – a jezdíme na krajský úřad na vánoční i velikonoční trh – máme něco jiného; jeden rok jsme například dělali i pečené čaje,“ poznamenala Štěpánová. S tím, že cílem není zavést manufakturu na jeden osvědčený výrobek, ale neustále vymýšlet něco nového; hledat novinky, aby to klienty pořád bavilo a mohli si vyzkoušet práci s rozmanitými materiály. I k takové výměně inspirace ostatně výstavy na krajském úřadu, které představují výrobky klientů sociálních služeb, slouží.

Tentokrát se další příležitost obdivovat v prostorách hejtmanství šikovnost a nápaditost klientů sociálních služeb i jejich pracovníků, kteří aktivizační práce vymýšlejí, nenaskytne až na jaře jako v minulých letech. Letošní novinkou se stane Adventní den otevřených dveří, chystaný na sobotu 14. prosince. Kromě výrobků klientů a chráněných dílen budou na návštěvníky čekat i prezentace vybraných středočeských muzeí a jejich skanzenů. Hlavními lákadly se mají stát repliky královské a císařské koruny a kutnohorské iluminace. Připraveny budou také prohlídky interiéru budovy – včetně návštěvy jednacího sálu zastupitelů či kanceláře hejtmanky.