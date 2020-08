V západní části kraje hrozí bouřky s přívaly vody

Nepříjemně otřít o západní část Středočeského kraje by se v pondělí odpoledne mohly očekávané ničivé bouřky. Plyne to ze sobotní výstrahy meteorologů, která v západní části středních Čech platí pro pondělní odpoledne a první polovinu noci. V době od 14. do 23. hodiny se vztahuje na území okresů Rakovník, Beroun a Příbram.

Bouřka. Ilustrační foto | Foto: Deník/Roman Dušek