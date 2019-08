Kolín – Kvůli havárii na vodovodním řadu bude od soboty 24. 8. zcela uzavřená silnice I/38H, tedy výpadovka z Kolína na Prahu. Jedná se o havárii výtlačného potrubí z úpravny vody Nová Vodárna.

Výpadovka na Prahu se kompletně uzavře | Foto: Michal Najbrt

Uzavírka začne v sobotu zhruba v poledne a potrvá do pátku 30. 8. Bude to kompletní uzavírka, objízdné trasy budou osazeny dopravním značením a jsou směrovány na obchvat města Kolína.

„Přes celou šíři vozovky bude proveden výkop, do kterého se uloží nové vodovodní potrubí, které bude posléze propojeno se stávajícím vodovodním potrubím v zeleném pásu po obou stranách vozovky,“ popsal místostarosta Michal Najbrt.

Omezení dodávky pitné vody se podle jeho slov týká zahrádek pod věžovým vodojemem – Třešňovka. Zde bude zásobování zajištěné cisternou s pitnou vodou. „Celá akce je řešena v koordinaci ŘSD, VODOS Kolín, VHS Kolín,“ dodal místostarosta.