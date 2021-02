Testování se koná v pondělí a ve čtvrtek, ve středu ho mají podstoupit také žáci na základní škole v nedalekých Petrovicích. "Je to iniciativa paní doktorky a já jsem jí byl jenom velmi rád k ruce s organizačními záležitostmi," uvedl Nádvorník.

Tento týden zajistila testy Roden. Příští týden má testování v Sedlčanech pokračovat, testy ze slin by mělo zaplatit město. Kdo je bude případně hradit dál, je podle Nádvorníka otázkou.

Nádvorník s Roden informovali o zamýšleném testování ministra školství Roberta Plagu (za ANO), následně se jim ozval Úřad vlády. Ve čtvrtek se měl na testování do Sedlčan přijet podívat premiér Andrej Babiš (ANO), nakonec se ale omluvil.

Vedení školy v neděli uspořádalo videokonferenci s rodiči, kde je informovalo o způsobu testování. "Paní doktorka ukazovala veškeré trychtýřky a zkumavky, kam děti budou plivat. Jsou to antigenní slinné testy," řekl Nádvorník.

Výsledky do 15 minut

Pondělní školní den v Sedlčanech začal běžnou výukou a od 9.30 hodin začalo testování. Výsledky lze zjistit do 15 minut. S vyhodnocením se čeká, až budou odebrány vzorky všem testovaným školákům. V případě pozitivního vzorku budou informováni rodiče.

Ve středu by se mělo testovat i v Základní škole v Petrovicích u Sedlčan. „Rádi jsme se zapojili do tohoto pilotního projektu. Testy se u nás týkají 13 prvňáků a 10 druháků,“ řekla Deníku ředitelka školy Hana Vošahlíková. Na zkušebním testování si chce vyzkoušet logistiku celé akce, dobu trvání testů a vychytat případné zádrhele.

Ředitelka v pondělí sbírala zatím ústní souhlasy rodičů s testováním jejich dětí a narazila na malý zájem. „Z třinácti prvňáků máme souhlas od sedmi, ve druhé třídě zatím jen od dvou rodičů,“ uvedla v pondělí ve 14 hodin ředitelka s tím, že konečná zájem uvidí podle písemných souhlasů, které bude mít k dispozici během úterka.

Pokud i po pilotním projektu budou rodiče odmítat testování dětí, bude to podle ní složitá situace. „Uvidíme, jaký pokyn přijde od ministerstev zdravotnictví a školství, ale nedovedu si představit, že by se jeden dva žáci učili distančně a zbytek prezenčně,“ řekla.

Podle starosty Petrovic Petra Štěpánka (STAN) i v tomto případě testy zajistila zubní lékařka Roden, další by pak měla hradit zřejmě obec. „Pokud by to nezaplatila pojišťovna nebo ministerstvo, tak to dáme z obecního,“ řekl Štěpánek.

Podle krajského radního pro oblast vzdělávání a sport Milana Váchy by výsledky školního testování měly i další využítí. "Třeba základní umělecké školy říkají, že distanční výuka není vhodná, a sportovní kluby se bojí, že jim děti odpadnou a že ztratí pohybové návyky," řekl v pondělí.

"Chceme, aby se školy otevřely co nejdřív. Za Asociaci krajů ČR jsme dali testování podporu a jsme plni očekávání. Pokud stát řekne, že se bude testovat, uvidíme, jak se to dá zvládnout. Nechme na zdravotnících, ať řeknou, jaká forma testů je dobrá – a my pak jako školství řekneme, jestli jsme schopni je distribuovat a zvládnout to logisticky. Mohli bychom se poučit i v Rakousku, kde se některé třídy testují ve škole – a větší děti se testují samy doma," uvedl krajský radní.