Zásadní problémy postihly hned první pracovní den roku železniční dopravu ve středních Čechách. Vlaků, na které lidé čekali v mimořádně mrazivém ránu – a jednalo se jak o osobní vlaky příměstské dopravy, tak i o rychlíky – se cestující často dočkali s půlhodinovým až hodinovým zpožděním; pokud se tedy nestalo, že jejich spoj nepřijel vůbec. Hned na několika tratích totiž došlo na rušení jízd některých vlaků.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Po ránu totiž chyběly vlakové soupravy – nebo nebyly k dispozici včas. Zapříčinila to porucha troleje u nádraží ve Vršovicích. Kvůli nefunkčnímu trakčnímu vedení nemohly soupravy z tamního odstavného nádraží najíždět do provozu standardním způsobem. Výjezd byl možný pouze jednou stranou, což rannímu zahájení provozu nestačí. Stejný malér se vyskytoval už loni, a to dokonce opakovaně.