„Jsme moc vděčni a velice děkujeme vedení Středočeského kraje za tento krok, protože nám to velmi pomůže v naší nelehké situaci, kdy přibývá pozitivních pacientů covid-19,“ uvedla hlavní sestra Karin Kápičková s tím, že noví „zaměstnanci“ nemocnice nastoupí nejpozději v pondělí 19. října.

Vedení nemocnice nabídne studentům vykonávání pracovních činností napříč celým zařízením. Pracovat mohou na směnách denních, ale také těch v noci. To díky tomu, že studenti čtvrtých ročníků už jsou plnoletí. Jejich hlavní pracovní náplní bude hygiena, stravování či polohování pacientů.

„Pro nás i pro studenty je velkou výhodou, že k nám do nemocnice běžně docházejí na praxi, takže znají velmi dobře prostředí i kolegy,“ poznamenala Kápičková s tím, že osazenstvo nemocnice mladé síly rádo uvidí a jejich pomoci si moc váží. „Možná, že i tato pracovní zkušenost bude pro některé v budoucnu důvod pro setrvání v našem zařízení po složení maturitní zkoušky,“ dodala hlavní sestra.

Předpokladem je, že budoucí sestry budou pracovat v nemocnici do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu.

Nyní je v nemocnici přes 50 pacientů s covidem. Všechna dopředu připravovaná lůžka jsou již obsazena. Nemocnice již proto musela omezit plánovanou operativu a některé odborné ambulance. Zatím však nemuseli sáhnout do dalšího rejstříku, jím by být uzavření některého z oddělení a jeho vyčlenění pro péči o covidové pacienty. Jedním z takových oddělení by mohl být třeba lůžkový pavilon rehabilitace. O takové eventualitě zatím nemocnice neinformovala.

Problém však nejspíš nebude místo pro pacienty, ale právě nedostatek personálu. Krajské nemocnice také spoléhají na výpomoc mediků z vysokých škol – přičemž jejich příchod by z oblastních nemocnic přivítaly všechny (například v Benešově jich nemocnice poptává 30, zatím se však přihlásili pouze dva).

S některými převážně z pražských fakult se v nich ostatně pacienti již mohou setkávat. Vracejí se ti, kteří tam už působili, přičemž nyní mají smlouvu jako dobrovolníci. V tomto případě tedy nejde o nařízení pracovní povinnosti; ta benešovská představuje výjimku. Situace se však může vyvíjet.

Pracovní povinnost je v době trvání nouzového stavu možné nařídit studentům v oboru pro zajištění zdravotních služeb nebo poskytování péče v zařízeních sociálních služeb, možný by však byl i povinný nástup do týmu hygieniků.