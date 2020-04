ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Kvůli dodržení protiepidemických opatření se sešlo jen 39 zastupitelů z celkového počtu 65 – což bylo po dohodě s představiteli politických klubů stanoveno podle kapacity sálu tak, aby bylo možno zachovat náležité odstupy mezi účastníky. Roušky se staly samozřejmostí.

Oněch 39 míst se rozdělilo v poměru podle rozložení sil v krajském zastupitelstvu – a jednotlivé kluby pak už se svých řad vybraly, kdo je bude zastupovat. Podle jednacího řádu je k hlasování potřebná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva (což splněno bylo); řádných omluv se nicméně sešlo podstatně více než obvykle. Právě omluva se totiž stala formálním řešením neúčasti těch, na něž místa kvůli koronavirovým opatřením nezbyla.

O boji s koronavirem se také na jednání hovořilo, přičemž opakovaně zazněla slova díků všem, kteří působí v první linii – od zdravotníků po prodavačky; hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) rovněž ocenila nasazení týmu krajského úřadu.

Martin Kupka (ODS) se nicméně pozastavil nad přístupem státu, když ministerstvo zdravotnictví ve své vůbec první dodávce poslalo Středočeskému kraji k přerozdělení mezi zdravotnická zařízení 50 respirátorů. Ano, skutečně padesát. To je podle Kupkových slov memento, jež ještě bude třeba probrat s představiteli resortu. Při porovnání s tím, co v první vlně dostaly jiné kraje, chybí podle jeho slov jakékoli vysvětlení – tím méně pak podle přepočtu na počet obyvatel nebo akutních lůžek.

Mlčenlivost se musí ujasnit

Samotných bodů jednání měli zastupitelé jen několik. Především vzali na vědomí krajské nákupy ochranných pomůcek proti koronaviru. I když jde o částku, jež podle slov Zdeňka Štefka (KSČM) převyšuje 120 milionů korun, za nouzového stavu zastupitelstvo tyhle výdaje neschvaluje: jedná se o pravomoc radních. I jejich odpovědnost.

Věslav Michalik (STAN) chce nicméně vědět, proč s největším ze smluvních partnerů, u něhož kraj již utratil 75 milionů, má kraj podepsánu – jako s jediným – dohodu o mlčenlivosti. Vysvětlení dostane písemně. Hejtmanka Jermanová konstatovala, že ona odpovědět nemůže, protože sama tato jednání nevede; nákupy zajišťují úředníci. Vybavuje si však, že dohoda o mlčenlivosti vznikla na samém počátku nákupů, kdy ještě nikdo netušil, kolik, čeho a od koho se kraji podaří nakoupit. Její náměstek Gabriel Kovács (ANO) pak upozornil, že existence této dohody nebrání zveřejňování údajů o těchto obchodech v registru smluv.

Jednání maximálně zrychlili

Na programu bylo dále především rozhodování týkající se dotací, které nesneslo odkladu. Jednak proto, aby kraj nepřišel o peníze, které může získat, jednat z toho důvodu, aby příjemci dotací od kraje získali jistotu, s jakými částkami mohou počítat při plánování svých aktivit; již tak dost ovlivňovaných vývojem koronavirové situace. Hlasování bylo často i jednomyslné – všichni pro – a zpravidla mu předcházela minimální rozprava.

Jednotlivá témata měli zastupitelé předjednána předem – a několik jich připomnělo, že nebudou debatu protahovat, aby v rámci protiepidemických opatření ukončili společné zasedání co nejdříve. Třeba Jan Skopeček (ODS) nevystoupil se svými výhradami proti krajským dotacím na ekologickou výchovu – které jistě má, jestliže jako jediný hlasoval proti.

O chviličku déle se zastupitelé zdrželi u tématu poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí ze středočeských fondů. „Předpokládám, že jsou úředníci v kontaktu s žadateli,“ konstatoval Daniel Marek (STAN). Chtěl vědět, jak to dopadne s penězi určenými na podporu akcí, které se v důsledku opatření proti koronaviru nakonec neuskuteční. Budou uspokojeni zájemci, na které se původně nedostalo, protože při hodnocení žádostí zůstali „pod čarou“ – nebo se chystá jiné využití? Náměstek hejtmanky Kovács konstatoval, že o postupu zatím nebylo rozhodnuto. „Uvidí se podle vývoje rozpočtu,“ poznamenal.

Krátká pauza odstranila závazek

Nejdéle se zastupitelé zastavili u tématu z dopravy, kdy se nejprve zdálo, že jde jen o formalitu při schvalování přijetí peněz od Státního fondu dopravní infrastruktury. Radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO) vysvětlil, že se jedná o 70,694 milionu korun od SFDI, z čehož 7,989 milionu představuje převod částky nevyčerpané v loňském roce.

Zádrhel nastal ve chvíli, kdy se opozičník Michalik zeptal na slova hovořící o převzetí ručitelského závazku – k čemuž v podkladech nenašel žádné vysvětlení. O čem je řeč, nevěděl ani předkladatel materiálu Petrtýl. Také Ivan Cinka (KSČM) za výbor dopravy mohl jen konstatovat, že členové výboru materiál „elektronicky komunikovali“ – a nebylo námitek.

Došlo tedy na vyhlášení pětiminutové pauzy, aby Petrtýl zjistil, oč se jedná. Přestávka se ještě o něco protáhla – a po jejím skončení už radní pro dopravu nepromluvil. Vystoupil jeho stranický kolega, radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO), a to s protinávrhem, aby slova o závazku byla vypuštěna. V této podobě také bylo usnesení odhlasováno.

Jednání dostupné ze záznamu

Pondělní zasedání se stalo jedinečné nejenom formátem jednání. Představuje také mezník v tom, že jde o vůbec o první středočeské zastupitelstvo, o jehož průběh se občané mohou zajímat i zpětně. Uvedla to hejtmanka Jermanová v roli řídící schůze, když účastníky upozornila, že kamery v sále nejen zajišťují videopřenos na webu krajského úřadu jako tradičně, ale nově je navíc pořizován záznam, který bude taktéž k dispozici na internetu.

Po zveřejňování záznamů v minulosti volali někteří zástupci opozice – nicméně podle slov hejtmanky nebylo co nabídnout: dosud totiž kraj pouze zajišťoval on-line přenosy a záběry nikam neukládal pro další použití. Potřebám případného návratu k tomu, co kdo přesně v jednacím sále řekl do mikrofonu, mohl posloužit stenografický záznam; ten se pořizuje i v dnešní době elektronických technologií.

Příští jednání zastupitelů? Teprve se ukáže



Zatímco pondělní jednání středočeských zastupitelů se uskutečnilo podle dlouhodobě platného termínového kalendáře schváleného již loni, kdy se bude konat další, je zatím otázkou. Zmiňovaný termínový kalendář počítá až s červnem, nicméně hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) nabídla předsedům zastupitelských klubů ještě 18. květen. Zda to ale platí, nedokázala v pondělí přesně uvést. Právě tak odpověděla Zdeňku Milatovi (KSČM), jenž se na termín dotazoval, aby se mohl včas uvolnit ze zaměstnání.



„Uvidíme, jak se bude vyvíjet nouzový stav,“ krčí nyní hejtmanka rameny – s tím, že informovat hodlá hned, jakmile bude něco jisté. „Ráda bych, abychom se příště už sešli v plném počtu a mohli hlasovat o věcech, které jsme museli odložit,“ připomněla, že příště by už nemělo jít o koronavirové provizorium, ale o plnotučné zasedání krajského zastupitelstva, jaká jsou známa z minulosti. Zřejmě i s obědem – který v nynějším osekaném formátu rovněž chyběl.