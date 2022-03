I sám Rusý tam jezdí pomáhat jako lékař; nechyběl ostatně ani u příjezdu skupiny 88 žen a dětí z řad volyňských Čechů od Žytomyru, které autobusy objednané krajem uprostřed noci na středu přivezly do Prahy poté, co je naložily u hranic v Maďarsku. V souvislosti s tím hejtmanka Petra Pecková (STAN) informovala, že dvě děti dostaly okamžitě antibiotika, tři ženy jsou těhotné – a také se ukázalo, že jedna z maminek potřebuje zajistit pokračování v chemoterapii. To už je zařízeno, odpověděl Rusý na dotaz Deníku: „Obratem a ochotně se o to postarala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze; její gynekologická klinika.“