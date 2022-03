❣❣HLEDÁME DOBROVOLNÍKY❣❣



do Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU):

?Admin. pracovníky

?Krizové intervenisty

?Tlumočníky z UA



?Praha

?Kutná Hora

?Mladá Boleslav



Odměna na DPP, DPČ, odvoz zajistíme

▶https://t.co/6cOyq8pSgz pic.twitter.com/38oVnyxFgw — ?? ? ?? Středočeský kraj (@StredoceskyK) March 4, 2022

Kraj hledá dobrovolníky, kteří jsou ochotni nabídnout svůj čas, síly i schopnosti. Třeba s tlumočením se přitom neuplatní jen ti, kteří hovoří perfektně ukrajinsky: kraj mapuje i možnost získat lidi schopné tlumočit do ruštiny, moldavštiny a rumunštiny. I když je řeč o dobrovolnících, krajský úřad ujišťuje, že míněno tím není zapojení bezplatně: slibuje odměny na základě podepsaných dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Současně těm, kteří to budou potřebovat, nabízí i zajištění dopravy do asistenčních center.

Záchranáři pomáhají ukrajinským uprchlíkům: převažují respirační potíže

„Jsme velmi vděční, že už nyní se nám hlásí lidé, kteří chtějí pomoci,“ řekl ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje Jan Louška. S tím, že nyní je žádoucí proces jejich najímání zpřehlednit a vytvořit si databázi lidí ochotných ke spolupráci, na něž se je možné obrátit v případě potřeby. „Prosíme všechny, kdo mohou věnovat svůj čas, aby vyplnili dotazník na našich stránkách,“ odkázal Louška na web www.kr-stredocesky.cz. Přímou cestu k dotazníku nabídne odkaz survio.com/survey/d/T3F3G8L1S2W9Q1I3M.

Víkendový provoz v kontaktních centrech podle slov hejtmanky Petry Peckové (STAN) posílilo zapojení zaměstnanců krajského úřadu. Připomněla, že do sobotního poledne se přihlásilo 116 dobrovolníků. „Z toho 15 lidí vhodných na krizovou intervenci a 11 tlumočníků,“ upřesnila.

Kongresové centrum. KACPU pro Praha a @StredoceskyK. Do půlnoci bylo zpracováno 2600 osob. Na základě večerní výzvy se přihlásilo 116 dobrovolníků (z toho 15 lidí vhodných na krizovou intervenci, 11 tlumočníků ukrajina/ruština. Vikend posílen o zaměstnanci Krajského úřadu. Díky?? pic.twitter.com/SM4RcbU1CQ — Petra Pecková (@PPeckova) March 5, 2022

V Praze je nápor, lépe zajet jinam

Kontaktní centra pro ukrajinské uprchlíky nyní Středočeský kraj provozuje v Praze (v Kongresovém centru Praha u stanice metra Vyšehrad), v Kutné Hoře (v Kongresovém centru Galerie Středočeského kraje; Kremnická 239/7) a v jedné z mladoboleslavských škol (17. listopadu 1325). Současně hejtmanka nevyloučila, že pro velký zájem bude třeba hledat i další místa k jejich zřízení.

Od rána odbavujeme další stovky uprchlíků. pic.twitter.com/f7WgViRf9K — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) March 5, 2022

Krajský úřad připomíná, že asistenční centrum v Praze, které kraj provozuje společně s hlavním městem, má sice vysokou kapacitu, ale čelí obrovskému náporu – což je spojeno i s delším čekáním. Během pátku, od ranního otevření v nových prostorách do půlnoci, zde podle slov primátora Zdeňka Hřiba bylo odbaveno 2,6 tisíce běženců (z nichž 390 potřebovalo zajistit ubytování); v sobotu od půlnoci do poledne se jednalo o 1,2 tisíce osob (s ubytováním pro 107 z nich).

??UPOZORNĚNÍ PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY❣❣❣



Pokud mají již zajištěné ubytování, je ❣❣❣lepší využít regionální centra například v ❣❣❣Mladé Boleslavi.



DOPRAVU PO KRAJI MAJÍ ZDARMA pic.twitter.com/8nMIoMBzuS — ?? ? ?? Středočeský kraj (@StredoceskyK) March 5, 2022

Krajský úřad proto doporučuje uprchlíkům, kteří už mají střechu nad hlavou zajištěnou, aby raději volili vyřízení úředních papírů v jiném asistenčním centru než v Praze; třeba v Mladé Boleslavi. I když je to kus cesty. V té souvislosti kraj připomíná, že cestování po středních Čechách mají Ukrajinci zdarma: řidiči i průvodčí dostali pokyn, aby respektovali rozhodnutí, že stačí ukázat ukrajinský pas.