Bohužel uplynulý pátek na svých stránkách oznámila smutnou zprávu. „Dnes ráno, ve svátek všech zvířat, jsme se rozloučili s naší kráskou, která o pouhých pár měsíců přežila svého věrného kamaráda Ustina. Mzuri, budeš nám chybět,“ stojí na stránkách chlebské zoo. Ustin byl její psí kamarád.

Nový domov v chlebské zoo našla Mzuri v roce 2010. Jako tříměsíční si ji můžete připomenout ZDE:

Pod zprávou je více než stovka vzpomínek, fotografií a kondolencí. Kvůli Mzuri přijížděly do zoo opakovaně celé rodiny. Několikrát se vylízala z těžkých onemocnění. Desáté narozeniny však byly její poslední. „Je mi to moc líto. Děkuji za to, že jsem si ji mohla pohladit. Setkání s ní byl jeden z nejsilnějších zážitků mého života,“ píše například Helena Komárková.

Gepardice Mzuri má v chlebské zoo výběh i ložnici: