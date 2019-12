Ze zařízení pro ohrožené děti, kam byla rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany dětí umístěna se souhlasem rodičů (o nichž před dvěma týdny policejní mluvčí Jan Rybanský uvedl, že jsou bez stálého domova), avšak proti své vůli. A utíká opakovaně.

Školačka, která v Klokánku pobývat nechce, naposledy zmizela v pondělí. Ráno měla v Praze zamířit do nedaleké školy, kam však už nedošla – a ani se nevrátila do svého aktuálního bydliště. „Hledaná má vztah ke Kolínu, odkud pochází a má tam kamarády,“ připomněl v úterý policista Daněk.

V tomto městě také byla vždy nalezena. Jiné to nebylo ani tentokrát. Ještě v úterý večer mohl mluvčí oznámit, že pátrání již není aktuální. „Dívka byla vypátrána v Kolíně a je v pořádku,“ konstatoval.

Nezletilá slečna odmítající osud, který pro ni úřady připravily, figurovala v pátrání již několikrát. Naposledy mluvčí Rybanský informoval o její listopadové nepřítomnosti trvající týden. Bylo to od pondělí 18. listopadu (kdy vše také začalo odchodem do školy) do odpoledne v pondělí 25. listopadu.

„Po provedení všech potřebných úkonů byla následně převezena do zařízení pro ohrožené děti v Praze 4, odkud nedovoleně odešla,“ konstatoval Rybanský v minulém týdnu, že dívka má místo pobytu úředně určené, a tak si sama nemůže vybírat, co by jí vyhovovalo víc.