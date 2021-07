Kompletní přehled změn má Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) na svých stránkách. Kvůli omezení u Národního divadla vzniknou nové zastávky Malostranská na nábřeží Edvarda Beneše (před Úřadem vlády, směr Čechův most) a Výtoň ve Svobodově ulici (v boční ulici od nábřeží, v obou směrech).

Kvůli změnám budou zavedeny nové linky 32 a 33. Noční linky budou mít novou zastávku Malostranská v Letenské ulici u křižovatky s ulicí Klárov (v obou směrech). Centrální přestupní bod pro tramvaje se přesune z Lazarské do zastávky Karlovo náměstí.

Omezení kvůli opravě mostu nad Divadelní ulicí

Linka číslo 2 je ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Hradčanská odkloněna do zastávky Špejchar.

Linky číslo 4 a 5 jsou zrušeny.

Linka číslo 9 je v úseku Lazarská – Anděl odkloněna přes zastávky Myslíkova, Jiráskovo náměstí a Zborovská.

Linka číslo 15 je ve směru z centra odkloněna ze zastávky Anděl přes zastávky Na Knížecí, Smíchovské nádraží a Hlubočepy do zastávky Sídliště Barrandov.

Linky číslo 18 a 93 jsou v úseku Albertov – Národní divadlo odkloněny přes zastávky Výtoň, Palackého náměstí a Jiráskovo náměstí.

Linka číslo 21 je zrušena.

Linky číslo 22 a 97 jsou v úseku Karlovo náměstí – Malostranská odkloněny přes zastávky Palackého náměstí, Jiráskovo náměstí, Národní divadlo (na nábřeží) a Staroměstská.

Historická linka číslo 42 je v úseku Lazarská – Malostranská odkloněna přes zastávky Karlovo náměstí, Palackého náměstí, Národní divadlo (na nábřeží) a Staroměstská.

Linka číslo 98 je v úseku Lazarská – Anděl odkloněna přes zastávky Karlovo náměstí, Palackého náměstí a Zborovská.

Linka číslo 99 je v úseku Karlovo náměstí – Újezd odkloněna přes zastávky Palackého náměstí, Jiráskovo náměstí, Národní divadlo (na nábřeží), Staroměstská, Malostranská (v Letenské ulici) a Malostranské náměstí.

Nově zavedené linky

Linka 32 Radošovická / Staré Strašnice – Koh-i-noor – Vršovické náměstí – Náměstí Míru – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Botanická zahrada – Výtoň (ve Svobodově ulici) – Podolská vodárna – Dvorce – Nádraží Braník

Linka 33 Vypich – Malovanka – Pražský hrad – Královský letohrádek – Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) – Právnická fakulta – Malostranská – Královský letohrádek – Pražský hrad – Malovanka – Vypich – Bílá Hora.

Schéma provozu během výluky u Národního divadla.Zdroj: DPP

Omezení u Národního divadla však není jedinou komplikací, která během cestování v MHD Pražany čeká. Od čtvrtka začala totiž ještě oprava trati mezi zastávkami I. P. Pavlova, Jiřího z Poděbrad, Flora a Olšanské hřbitovy. Důvodem je oprava vodovodu a rekonstrukce Bělehradské ulice. Bude ale kratší, skončí 6. srpna. Kompletní přehled opatření najdete zde.

Změny v tramvajové dopravě kvůli omezení v Bělehradské

• Linka číslo 10 je ve směru od Sídliště Řepy zkrácena do zastávky Flora – dále pokračuje jako linka číslo 15 směr Sídliště Barrandov.

• Linka číslo 11 je ve směru od Spojovací zkrácena do zastávky Olšanské hřbitovy.

• Linka číslo 13 je ve směru od Čechova náměstí ze zastávky I. P. Pavlova (na Tylově náměstí) odkloněna přes zastávky Bruselská a Náměstí Bratří Synků do zastávky Spořilov.

• Linka číslo 15 je ve směru od Sídliště Barrandov zkrácena do zastávky Flora – dále pokračuje jako linka číslo 10 směr Sídliště Řepy.

• Linka číslo 16 je ve směru od Kotlářky ze zastávky Flora odkloněna přes zastávky Olšanské náměstí, Hlavní nádraží a Masarykovo nádraží do zastávky Bílá labuť – v pracovních dnech přibližně od 6:00 hodin do 20:00 hodin pokračuje dále jako linka číslo 24 směr Kobylisy.

• Linka číslo 24 je ve směru od Březiněveské zkrácena do zastávky Bílá labuť – dále pokračuje jako linka číslo 16 směr Kotlářka.

• Linka číslo 91 je rozdělena na dvě části:

◦ ve směru od Divoké Šárky je ze zastávky I. P. Pavlova odkloněna přes zastávku Bruselská do zastávky Zvonařka;

◦ ve směru od Radošovické je zkrácena do zastávky Olšanské hřbitovy.

• Linka číslo 98 je v úseku Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov odkloněna přes zastávku Olšanská.

Zavedená tramvajová linka

V denním provozu je zavedena tramvajová linka číslo 30 v trase Sídliště Ďáblice – Kobylisy – Bulovka – Palmovka – Biskupcova – Želivského – Vinice – Černokostelecká – Ústřední dílny DP.

Změny v zastávkách tramvají

V Jičínské ulici, mezi ulicemi Slezská a Vinohradská, se v obou směrech zřizují zastávky Flora a na Tylově náměstí se v obou směrech zřizují zastávky I. P. Pavlova.

Náhradní autobusová doprava

V denním provozu je zavedena linka náhradní autobusové dopravy číslo X11 v trase Želivského – Náměstí Míru – Želivského a linka náhradní autobusové dopravy číslo X16 v trase Želivského – Flora – Želivského.

Změny v zastávkách autobusů

Pro linky číslo 136, 175 a 913 se mezi zastávkami Orionka a Flora zřizuje v dočasně zřízené zastávce tramvají v ulici Jičínská, zastávka Flora.

Schéma provozu během výluky na Vinohradské ulici.Zdroj: DPP