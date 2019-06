Tramvaj v blízkosti dálnice zatím nabízí jen otazníky

Střední Čechy - Jde o reklamní kampaň? Ale na co, když není vidět žádnou propagaci služeb ani zboží? Nebo se snad jedná o test, co všechno může projít, jestliže jsou v blízkosti dálnic zakázány billboardy, aby nerozptylovaly pozornost řidičů a jejich konstrukce nepředstavovaly ohrožení v případě havárie? Či chtěl někdo svérázně upozornit na to, že ze slibů hovořících o protažení tratí pražských tramvají i za hranice hlavního města zatím není vidět nic konkrétního?

Tramvaj v blízkosti dálnice zatím nabízí jen otazníky | Foto: Twitter.com/@RoCoPrague

Tyhle otázky v úterý asi napadly nejednoho z motoristů, kteří projížděli po dálnici D1. V její těsné blízkosti se nečekaně objevil vůz pražské tramvaje. Bez kolejí i bez trolejí, takže sám jistě nepřijel: prostě objevil za svodidly v trávě. A zatím tam stojí. Tragickou nehodu s tanky by měly osvětlit nahrávky z kamer v autech Přečíst článek › Dá se předpokládat, že jde opravdu o budoucí reklamní poutač – a to, že dosud žádnou reklamu nenese, nejspíš může být součástí záměru: hlavně vyvolat pozornost. A vzbudit rozruch; možná koneckonců i tím, že se tramvaj nakrátko ocitne pěkně na očích na místě, kde setrvá jen krátkodobě. Její usazení na zelený pažit totiž nepůsobí dojmem, že zrovna tohle je trvalé umístění. Lze tak odhadovat: nejprve se do hlavních zpráv v televizi dostane opuštěná tramvaj – a následně se její příběh na obrazovky vrátí; tentokrát už s patřičným vysvětlením. A ovšem: za patřičné nabuzené pozornosti. Tajemná koule z ledu Na podobný příběh z Nymburska, který mimochodem právě nyní dostává filmovou podobu, si ostatně ještě leckdo vzpomene, i když se odehrál již zhruba před osmi lety. V Mordové rokli nedaleko Milovic se záhadně objevila tajemná koule z ledu. Těch otazníků! Těch dohadů!! Vysvětlení bylo jednoduché: nic nespadlo z kosmu ani z letadla – a už vůbec nešlo o dílo mimozemšťanů. Ani o záhadnou hříčku přírody. To jen firma vyrábějící lihoviny chtěla přitáhnout pozornost k novému produktu… Na nečekaný doplněk okolí dálnice upozornili svědci před úterním polednem policisty. Pro ty nebylo problém zjistit majitele: číslo 8603 prozrazuje, že jde o vůz, který cestující po Praze nevozí již od předloňského podzimu. Byl vyřazen z provozu, odstaven a následně prodán. Koupit starou tramvaj není nic mimořádného – a to nejen pro město, jehož obyvatelům by ještě mohla posloužit: můžete ji získat třeba jako dekoraci na svou zahradu. Když Dopravní podnik hl. m. Prahy nabízí nepotřebný majetek, stačí jen nabídnout nejvyšší částku. Veřejná doprava v kraji denně převáží 312 tisíc cestujících Přečíst článek › Případ zkoumá policie Nový vlastník si tramvajový vůz podle internetových informací odvezl z Ústředních dílen dopravního podniku v pondělí. Jak se tramvaj, transportovaná podobně jako jiné prodané vozy na nákladním autě, dostala na současnou pozici, zkoumá policie. Jisté je, že bez jeřábu se to obešlo asi sotva. Zajímavé tak nepochybně bude vysvětlení majitele vozu i pozemku. „Kolegové dělali šetření na místě – a dále se věcí budou zabývat,“ řekla Deníku mluvčí středočeské policie Martina Fejfarová. S tím, že nečekaný nález u dálnice řeší policisté z územního odboru pro Prahu-venkov: Jih. Na nich také bude vyhodnotit, zda v souvislosti se záhadným zjevením tramvaje v ochranném pásmu dálnice mohlo, či nemohlo být spácháno nějaké protiprávní jednání. Či zda kolos v těsném sousedství dálnice představuje ohrožení pro bezpečnost silničního provozu. Jisté však je, že na rozdíl od reklamního poutače typu billboard nejde o stavbu pevně spojenou se zemí, pro jejíž umístění by bylo potřebné povolení. Do Jesenice tramvají, či metrem? Hejtmanka: Je to jedno, ale obojí má logiku Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský