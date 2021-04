Neočekávalo se sice, že by testy zachytily větší množství pozitivních případů, přesto je souhrnný výsledek za celý kraj pro hejtmanku překvapením. Extrémně málo!

Pozitivní každé 2428. dítě

Pecková soudí, že se potvrzuje její dřívější mínění, vzešlé z konzultací s odborníky v rámci březnového testování dětí v takzvaných předurčených školách (pro děti zdravotníků, sociálních pracovníků, policistů, hasičů a dalších potřebných profesí), jež Středočeský kraj zorganizoval: státem nakoupené testy dodané do škol nejsou k tomuto účelu vhodné – už kvůli složitější manipulaci a vzhledem k tomu, že je vzorek získáván výtěrem přední části nosu, což leckomu připadá nepříjemné – a navíc nejsou dostatečně průkazné. Jejich citlivost nestačí na odhalení nízké virové nálože, která u dětí, jež se nakazily a zůstávají bezpříznakové, bývá poměrně běžná.

Tak jak to dopadlo ve @StredoceskyK ?

?Testováno 48 554 dětí. Pozitivních 20❗️

To je 0,041 % - ani půl promile.

??‍??‍?Testováno 13 915 zaměstnanců. Pozitivních NULA.❗️

Covid zmizel. Stačí jen koupit ty správné testy. ✌? — Petra Pecková (@PPeckova) April 13, 2021

Konkrétně bylo v celém kraji testováno 48 554 dětí. Pozitivní výsledek mělo 20 z nich – k čemuž Pecková připomíná, že nejde ani o půl promile: dělá to 0,041 procenta. Dále se testování podrobilo 13 915 dospělých; pedagogů i dalších zaměstnanců škol. Z nich pozitivní výsledek nevyšel nikomu.

Jestliže výsledek nula celá nula něco působí jako hodně málo a čistá nula ještě míň, středočeská hejtmanka Pecková stále trvá na svých dřívějších slovech: jako jediné přijatelné řešení, pokud už se má ve školách testovat, vidí použití cucacích testů s PCR analýzou. Jsou přesnější – a navíc není třeba opakovat je dvakrát týdně (kdy další kolo testování má následovat ve čtvrtek); stačí jednou.

Pecková se také obrátila na ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) s výzvou, aby stát poskytl školám účinnější testy. Podle jeho vyjádření bude ministerstvo prověřovat možnosti.

Vyzkoušet PCR umožní radnice

Někde už je o PCR testování rozhodnuto. Hned v pondělí nabídla tuto možnost soukromá škola v Říčanech. Využila toho třetina žáků, kteří se tak už nemusí účastnit čtvrtečního testování. Pilotní projekt chystá škola v Sedlčanech – a masivně se do testování PCR metodou pustí v Kladně. Tamější radní již schválili pořízení 6,5 tisíce tesů za bezmála milion korun, aby si šetrnější cucací test s přesnějším vyhodnocením mohly vyzkoušet všechny děti.

Následně si rodiče budou moci vybrat – a to pro každé dítě zvlášť (není tedy podmínkou jednotný postup za celou školu nebo alespoň třídu) – lze pokračovat, přičemž cena jednoho testování je 150 Kč, nebo se vrátit k požívání antigenním testů s vytíráním nosu dvakrát týdně; v tomto případě bezplatně. V hlavním městě je pilotní projekt zatím ohlášen v Praze 7, ve větším rozsahu se chce v metropoli zapojit Praha 9.

Samotný Středočeský kraj zvažuje zaplacení cucacích testů s PCR vyhodnocením pro děti ve školách speciálních – tedy ve třídách pro děti s mentálním postižením, různými handicapy či třeba s těžkou formou autismu. Jednat by o tom ve čtvrtek měli středočeští radní. Podle průzkumu, který ve školách majících třídy pro takovéto děti udělal krajský úřad, se však nezdá, že by zrovna PCR testování dětí bylo tím, po čem pedagogové volají nejhlasitěji. K využití PCR testů se přihlásilo 15 škol, dalším 13 by se líbila kombinace testů antigenních a PCR – a 77 škol dává přednost antigenním testům dodaným státem.