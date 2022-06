Hlubuček má v městské části politicky neotřesitelnou pozici. Když se zde do čela kandidátky rodák z Vrchlabí v komunálních volbách postavil v roce 2010 poprvé, jeho sdružení suverénně vyhrálo s takřka 64 procenty. Jako lídr kandidátky byl sice preferenčními hlasy odsunut na druhou pozici, ale jako prohru to brát nelze. Přeskočil ho totiž televizní moderátor Alexander Hemala.

Ve volbách 2014 a 2018 už sdružení v čele s Hlubučkem bralo 100 procent hlasů. Žádná konkurence totiž kandidátku nepostavila. Zčásti kvůli nezájmu kandidátů, hlavně ale proto, že do předem prohrané bitvy se nikomu nechtělo. Alespoň tak to řeklo Deníku několik lidí obeznámených s děním v Lysolajích.

Navíc se žádný Saša Hemala nebo jiná celebrita na kandidátce STAN už neobjevila, takže se v současnosti trestně stíhaný politik nemusel bát ani ztráty vedoucí pozice.

„Měla jsem ho za slušného člověka“

Cesta do klidné vesnice za Prahou s krásnou přírodou zabere od metra Dejvická zhruba čtvrt hodiny. Lysolajské údolí a jeho okolí působí upraveně a čistě, spokojeně se tváří i místní lidé. Když přijde řeč na Hlubučka, padají však protichůdné názory.

Nedaleko zastávky autobusu si všímáme hezky opravné hasičské zbrojnice. „Měli jsme dobré vztahy. Je to nepříjemné, lidi za ním stáli, byli jsme s ním spokojeni. O té kauze si nic nemyslím,“ říká velitel místních dobrovolných hasičů Václav Vojtěch.

„Lysolaje vylepšil, před lety to bývala upocená a špinavá vesnice, on z toho udělal opravdu pěkné místo. Lidi ho ale rádi nemají, starousedlíci tedy rozhodně ne. Je to tady tak půl na půl,“ svěřila se místní rodačka paní Milena Novotná při čekání na autobus. Proč tomu tak je, se dozvídáme později.

„Je mi to hrozně líto, znám ho osobně, myslím si, že se nechal do něčeho natáhnout. On to ani nepotřeboval, peněz rozhodně měl dost. Měla jsem ho za slušného člověka,“ vzpomíná seniorka.

Do společnosti starosta ostatně chodil velice rád, místní popisují, že se ukazoval téměř na každé společenské akci, u čehož se však nechával fotit profesionálními fotografy a dával si záležet na tom, aby vypadal dobře nejen na veřejnosti ale i na sociálních sítích a v médiích.

„Pro Lysolaje toho udělal hodně, je tu hezky uklizeno, staví se nová školka, to je fajn. Potkala jsem ho nedávno na slavnostech květů a vypadal slušně, neřekla bych to do něj. Pro nás postavil hřiště pro psy, je tu hodně pejsků a jsme za to moc rádi,“ řekla jedna z žen na cvičišti pro psy, která se představila jako Hana.

Hlubuček byl ostatně znám jako milovník zvířat, ve volném čase choval okrasné slepice, se kterými objížděl výstavy. I proto mu podle zveřejněných odposlechů přezdívali Slepičák. Ostatně se svou drůbeží se v roce 2015 představil i v pořadu České televize Hobby naší doby a slepičky ukazoval moderátorce a herečce Jiřině Bohdalové. V gesci měl obviněný radní také správu pražské zoo v Troji.

„Oblíbený tu byl. Za něj se tady dost věcí zvelebilo, o obec se rozhodně staral. Přinesl sem spoustu peněz, tolik, až je to neuvěřitelné, u pískovny postavil domy, teď tam staví další. Silnice opravil, dřív se tu všechno rozpadalo. Nevidíme ale, co bylo za tím,“ řekla jedna z žen na cvičišti pro psy, která se představila jako Hana.

Zahrádkáři Lysolajím

Faktem je, že v západní části obce probíhá nyní výstavba rodinných domů, část z nich je už postavená. Projekt nazvaný Zátiší Lysolaje se má stát luxusní vilovou čtvrtí s unikátní výhledem na Hradčany.

Na jméno Hlubučkovi ale nemohou přijít místní zahrádkáři z kolonie Na Zavážkách, pozemky má totiž pronajaté od obce. A ta je chce zastavět. „Nechceme, aby nám nějaký developer naši zahrádku zrušil, pořád nám tím hrozí. Když jsme si zahrádku pořizovali, vůbec jsme netušili, že se má kolonie do budoucna rušit. Postavili jsme si chatičku, pak nám ale řekli, že jsme to neměli dělat. Nevíme, kdy nás vyhodí, zatím nám dali klid na tři roky. Psali jsme dopisy na radnici a jednali s námi vždy velmi slušně,“ svěřila se paní Kateřina Chaloupková při práci na zahradě.

„Sousedé vedle se o zahrádku už moc nestarají, že to prý nemá cenu, když o ni mají stejně přijít. Všude se tady tolik staví, mohli by nějakou zeleň zachovat,“ stěžuje si Chaloupková.

Kdo by mohl o místním starostovi vědět nejvíc? Zkoušíme se zeptat na obecním úřadě. Zamknuto. Po zazvonění nakonec vykoukne žena, která se představí jako asistentka. Vysvětlí, že právě probíhá jednání a máme telefonicky kontaktovat místostarostku Danu Malečkovou. Ta však celý den nebere telefon.

Lysolaje

Jedna z 57 pražských městských částí

K Praze připojena v roce 1968

1484 obyvatel (2021)

Celkový počet objektů s číslem popisným: 332

Rodinných domů 270

Bytových domů 32



Zdroj: MČ Praha-Lysolaje