Za nečekanou výluku může strom, který spadl přes koleje. K tomu došlo kolem půl deváté. Provoz by zde měl být znovu obnoven do půl jedenácté.

⚠ Samechov - Sázava - Zpoždění spoje

2.5. 08:55 - do odvolání; Dotčené linky: S80 https://t.co/b8CsdgbaVj — PID - Mimořádnosti (@PIDmimoradnosti) May 2, 2021

Hasiči k různým technickým pomocím vyjížděli do sobotního rána třináctkrát. Nejčastěji se jednalo o odklizení popadaných stromů nebo odčerpávání vody ze sklepů a podobně. „Strom jsme odstraňovali v šesti případech, třeba na Kolínsku nebo Rakovnicku, kde ležel přes silnici. V Jílovém na Praze západ byly tři stromy přes silnici,“ okomentovala mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. Podobný výjezd měli hasiči také v Novém Kníně, Brandýse nad Labem nebo Srbči.

Kromě toho hasiči museli také odčerpávat vodu, třeba ze sklepů. „Takových událostí máme doposavad pět,“ zmínila Fliegerová. S čerpadly hasiči pracovali v městech a obcích jako Kolomuty, Kralupy, Mníšek pod Brdy, Hostomice a Kolín. Fliegerová to přisuzuje suchu. V jeho důsledku totiž půda zřejmě nepojala dost vody a ta stekla cestou nejmenšího odporu.

S nočním deštěm přišly v noci i četné výjezdy k dopravním nehodám po celém Středočeském kraji.



Jezděte opatrně a bezpečně.

Je lepší ztratit minutu v životě, než život v minutě… pic.twitter.com/bsHSXIzzeu — Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje (@ZZS_SCK) May 2, 2021

Další nepříjemnosti zažili v neděli cestující na trati 070 mezi Debří a Mladou Boleslaví. Při prořezávání stromů se tam vyvalila suť do kolejiště.

„Na cestě je trať mistr, který by měl zhodnotit situaci za Správu železnici. My jsme v tomto úseku zavedli náhradní autobusovou dopravu,“ popsal mluvčí Českých drah Robert Pagan s tím, že jakmile trať mistr zhodnotí situaci, tak se rozhodne o tom, kdy tudy opět pojedou vlaky. Zatím se předpokládá, že by provoz mohl být obnoven kolem čtrnácté hodiny.