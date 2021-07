Lidem, kteří se potýkají s handicapem, pomáhají příspěvky od středočeské policie již od roku 2018. Tehdy představitelé krajského policejního ředitelství společně se zástupci Nadace Charty 77 – Konta Bariéry rozjeli projekt Přes bariéry s policií, jehož prostřednictvím oslovují studenty maturitních ročníků. Nabízejí jim možnost vyzkoušet si fyzické testy, jejichž zvládnutí je podmínkou pro přijetí k policii – a touto formou je nejen motivovat k pohybovým aktivitám, ale také je seznámit s možností nastoupit k policii.

Prostě si vyrazit do lesa

„Když sportovat pro své zdraví, proč ne současně i pro zdraví někoho jiného?“ nabídl již zodpovězenou otázku krajský ředitel Policie ČR Václav Kučera. Díky sponzorským příspěvkům je možné předvedené výkony i finančně ohodnotit; studenti tak mohou vysportovat konkrétní peníze, jež podpoří lidi s handicapem a umožní jim zlepšit kvalitu života. Poté, co pořádání těchto akcí znemožnila koronavirová omezení, policisté se připojili k běžecké výzvě nadace Run and Help.

Navíc byly na všech 13 územních odborech i na krajském ředitelství umístěny pokladničky pro sbírku; přidala se také kasička na krajském úřadu.

Peníze policisté shromažďovali právě pro Kristýnku, která se od narození potýkala se zdravotním problémem; lékaři očekávali, že se nikdy nepostaví na nohy. Přesto se doma zvládá pohybovat za pomoci berlí; vozík jí slouží venku. A s elektrickým pohonem bude pohyb snazší a nezávislý. „Můžeme líp chodit na procházku do lesa. Ten máme nahoře na kopci a je těžké se tam dostat,“ vysvětlila, jaká ji čeká změna.

Zvládnout tkaničky i lyže

Protože policisté vybrali víc, než je na oživení vozíčku zapotřebí, byl na slavnostní předávání šeků v prostorách pražského Muzea Policie ČR ve středu pozván také 11letý Ondřej, jehož rodina získala příspěvek na pořízení bionické ruky. Maminka ho přivezla až z Rokytnice nad Jizerou v Libereckém kraji. Takzvaná chytrá ruka mu nahradí levou dlaň a prsty, jež mu lékaři museli ze zdravotních důvodů amputovat. „Jsem moc rád – a hrozně se na tu ruku těším,“ poděkoval Ondra řediteli Kučerovi i jeho náměstkovi Janu Tulachovi.

Kdy mu elektronická pomůcka bude pomáhat při oblékání, zavazování tkaniček, ale třeba i při lyžování, maminka zatím odhadnout neumí – a nejen proto, že vyrobit bionickou protézu na míru potrvá měsíce. Nejprve bude třeba spočítat, jak se scházejí potřebné peníze, k nimž přibude i výtěžek ze sportovního dne s akcí pro veřejnost na základní škole v pražských Lipencích. „Tam jsme díky spolupráci s nadací byli minulý týden a byla to hezká akce: všichni běhali; i Ondra. Dělala se sbírka, v níž v době, kdy jsme odjížděli, bylo 46 tisíc korun,“ řekla Deníku maminka.

Potvrdila současně, že když se Ondra svěřil, že by rád šel k policii, neřekl to jen tak, jestliže policisté v uniformách (včetně nového modelu šatů pro ženy) stáli kolem. Policistou chce být také bratranec; příkladem je i starší sestra, která je hasičkou, ale chtěla by do armády. A kurážného klučinu by ředitel Kučera do týmu bral: „Až vyroste, možná už budou pravidla taková, že bude možné přijmout i člověka s handicapem.“

Kučera připomněl, že v rámci projektu již středočeští policisté předali příspěvky 14 lidem s handicapem; na jednu bionickou ruku připlatili už v minulosti. Celkem se jednalo o 1 104 729 korun, upřesnila policejní mluvčí Vlasta Suchánková. „Za letošní jaro se podařilo shromáždit 196 410 Kč, z toho výtěžek z Run and Help a 14 našich kasiček dosáhl 142 536 Kč,“ řekla Deníku.