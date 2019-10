Čas dušiček je tu a mnozí z nás se alespoň nakrátko zastaví, aby zavzpomínali na své blízké, kteří již nejsou mezi živými. Nejeden z nás se v tu dobu také zamyslí a pokouší si představit, kolik že lidí ročně zemře v naší zemi. Aktualizovaná data zveřejnil před časem Český statistický úřad.

K 31. prosinci 2018 žilo v České republice 10 649 800 lidí, zemřelo jich pak celkem 112,9 tisíc, z toho bylo 57 tisíc mužů a 52 žen. Matematicky vyjádřeno tak v loňském roce zemřel každý čtyřiadevadesátý člověk žijící v Česku. Nejčastěji lidé umírali ve věku mezi 70 až 89 let (66 203 úmrtí), dále pak v rozmezí od 50 do 69 let - to skonalo 25 966 občanů. Ze zveřejněných dat rovněž vyplývá, že i nadále drtivá většina lidí zemře mimo domov - nejčastěji pak ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, a to v 71 589 případech. Doma v blízkosti své rodiny a známých pak naposledy vydechlo zhruba 25 tisíc lidí.

V rámci České republiky je na tom Středočeský kraj v rámci hrubé míry úmrtnosti, což vyjadřuje počet zemřelých na tisíc obyvatel, nejlépe ze všech krajů. Nejvíce vymíral v loňském roce Karlovarský kraj, kde hrubá míra úmrtnosti činila 11,8 procent, ve Středočeském kraji byla míra úmrtnosti nejnižší, a to konkrétně 10, 1 procento. V rámci kraje pak nejméně obyvatel ztratily okresy Praha-východ (7,6 procent), Praha-západ (7,7 procent) a dále pak Mělník (10, 1 procent) a Mladá Boleslav (10,3 procenta). Naopak nejrychleji v předchozím roce vymíralo Kutnohorsko, kde hrubá míra úmrtnosti činila 12 procent, následuje Benešovsko (11,3 procenta) a Příbramsko (11 procent). Dále jsou to okresy Nymburk, Kladno, Kolín, Beroun, Rakovník.

V souvislosti s blížícími “Dušičkami” regionální redakce Deníku také zjišťovaly, kolik stojí pronájem hrobového místa nejen v okresních městech Středočeského kraje, ale také v menší obci (kompletní přehled najdete na webu Deníku). Nejhlouběji do své kapsy musí sáhnout obyvatelé, kteří mají hrob v Kutné Hoře. Pronájem o rozloze tří metrů čtverečních na deset let je tu vyjde na 2 550 korun. Naopak nejmenší taxu za hrob o stejné velikosti zaplatí na Kladně - 270 korun za deset let.

Ceny pronájmu hrobového místa v okresních městech

Kutná Hora 2 550 korun

Benešov 1 650 korun

Nymburk 1 620 korun (v ceně jsou i služby)

Příbram 1 350 korun (v ceně jsou i služby)

Mělník 1 040 korun

Kolín 990 korun

Mladá Boleslav 360 korun

Rakovník 300 korun

Kladno 270 korun



*jedná se cenu pronájmu hrobu o rozloze 3 metrů čtverečních na dobu 10 let. Pokud je ve městě více hřbitovů, byl vybrán ten hlavní.