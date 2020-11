V následujícím roce, pokud změny v daňovém systému schválené Sněmovnou posvětí senátoři a následně i prezident, přiteče do obecních rozpočtů nejméně o 22,1 miliardy korun méně.

Taková změna, navíc v současné ekonomické krizi způsobené koronavirovou pandemií, se dotkne také hospodaření Středočeského kraje, který přijde o část daňových příjmů. „Vyškrtali jsme, co se dalo, nebude téměř na nic. Je mi líto, že přebíráme kraj v takové situaci,“ prohlásila hejtmanka Pecková.

Zpátky na start

Už v příštím týdnu měl být předložen k projednání rozpočet na příští rok, aby kraj nehospodařil v rozpočtovém provizoriu. Změna daňového systému to však zhatila, práce na rozpočtu se musí vrátit zpátky na začátek. „Vše přišlo vniveč. Mám chuť vyzvat pana Babiše, jako to udělal hejtman Pardubického kraje, aby nám přišel sestavit rozpočet. Je to katastrofa,“ řekla Pecková.

Současná situace může být navíc pro vedení kraje lehce politicky pikantní. Balík daňových změn totiž ve Sněmovně podpořila také ODS, která je ve středních Čechách součástí vládnoucí koalice. Že by v ní proto vznikla první rozepře, však hejtmanka popřela. „Věděli jsme, že občanští demokraté o zrušení superhrubé mzdy usilují. Tak trochu se ale počítalo s tím, že projde pozměňovací návrh poslankyně Věry Kovářové nebo jiné kompenzační návrhy,“ poznamenala Pecková.

Její náměstek Martin Kupka (ODS), který je zároveň poslancem, je přesvědčený, že právě v této kritické době je potřeba nechat lidem co nejvíce peněz v peněženkách. Zároveň připomněl, že občanští demokraté podpořili pozměňovací návrh poslankyně Kovářové. „Bohužel neprošel. Pokud by prošel, přinášel by kompenzace pro obce, města, kraje. Určitě se k tomu ale ve Sněmovně vrátíme,“ dodal Kupka.

Pochopení má i krajský zastupitel Petr Vychodil (ODS), starosta Králova Dvora a dvojka občanských demokratů v kraji. „Jako starosta si myslím, že to není v této době ideální, zase na druhou stranu, když se naskytla možnost plnit volební program, tak to klukům nezazlívám,“ uvedl Vychodil.

Jako nepříjemnou vnímá současnou situaci také náměstek hejtmanky pro oblast financí Věslav Michalik (STAN). Kromě mimořádných výdajů na propady tržeb ve veřejné dopravě je totiž v kraji řada zahájených dotovaných projektů, na jejichž spolufinancování si kraj půjčí miliardu. „Pokud pak nebudou žádné kompenzace státu, nebudeme schopni v roce 2022 investovat,“ řekl Michalik.

Šetřit se bude nejen u běžných výdajů, uskrovnit se budou muset i odbory a příspěvkové organizace úřadu. Kraj omezí rovněž opravy škol a sociálních zařízení, odloženy budou investice v dopravě za asi půl miliardy.

Obce čekají škrty

Daňové změny se dotknou i obcí. Předem už počítají s tím, že budou muset některé investice omezit. Například v Rakovníku odhadují propad z daňových příjmů o dvacet milionů.





V Kladně zatím doufají, že po zrušení superhrubé mzdy budou navazovat příslušné změny rozpočtového určení daní. Pokud by se tak nestalo, dopad na rozpočet města bude nevyhnutelný. „V příjmech se negativně odrazí i pokles ekonomiky, obce pak nebudou mít jinou možnost, než následovat cestu státu a zadlužovat se,“ poznamenal náměstek primátora Přemysl Mužík (Volba pro Kladno).