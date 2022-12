Právě to je jedním z důvodů, proč krajský policejní ředitel Václav Kučera rozhodl o jejich budování: mají v situacích, kdy se někdo stane obětí trestného činu – a pak ještě vnímá jako další újmu, že o něm musí vypovídat do protokolu v prostředí policejní služebny. Pol Point , označovaný jako asistovaná digitální služba, umožní podat oznámení v soukromí, dokonce bez osobního setkání s policisty – pouze s využitím kamery a monitoru, jimiž jsou tyto místnosti vybaveny. To může přispět k i větší „ochotě“ – či by se spíše slušelo říci odhodlání – obětí k tomu, aby nahlašovaly takové skutky jako třeba domácí násilí nebo sexuální delikty.

Mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková k získanému ocenění uvedla, že druhé místo v rámci národního kola Evropské ceny prevence kriminality je pro vedení středočeské policie významné nejen vysokým umístěním. „Důležitá je pozitivní zpětná vazba z pohledu využitelnosti, uplatnitelnosti a efektivnosti této nadstandardní asistované digitální služby ve prospěch veřejnosti,“ zdůraznila Suchánková.

Pol Pointy umožňují oběti trestného činu být v kontaktu s orgány činnými v trestním řízení, aniž by vstoupila do budovy policie nebo soudu. Umožňují to samostatně zřízené místnosti, pracoviště na některých obecních úřadech, ale třeba i využití vlastního počítače, pokud zájemce o tento způsob komunikace pošle e-mail na adresu krps.polpoint@pcr.cz. To je podle Suchánkové klíčové zejména v případech, kdy se zvlášť zranitelná oběť krátce po činu rozhoduje, zda má podat trestní oznámení. „Mnohdy je ovlivněna předsudky, mýty a strachem z odsouzení okolí, ale i obavou z procesu trestního řízení, z opakovaných výslechů, z osobního setkání s pachatelem, z veřejného jednání před soudem a podobně,“ konstatovala mluvčí. S tím, že využití Pol Pointů tohle vše pomáhá řešit.

V souvislosti s tématem domácího násilí se sluší připomenout i projekt, který středočeské Pol Pointy v celkovém hodnocení předstihl a v rámci mezinárodního kola Evropské ceny prevence kriminality bude reprezentovat Českou republiku. V národním kole zvítězila mobilní aplikace Bright Sky, která pomůže odhalit domácí násilí a nabídne bezplatnou pomoc. Mimo jiné umožní anonymně kontaktovat poradenskou službu poblíž místa bydliště, nabízí videa, která představují, na co má oběť domácího násilí nárok, či umožní nahlédnout do azylového domu s utajenou adresou nebo do intervenčního centra. Poradí také, jak postupovat, pokud všímavý člověk hledá pomoc pro oběť násilí ve svém okolí.