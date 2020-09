Zúčastní se demonstrativního sezení v zamřížovaném prostoru – v kleci umístěné na Malostranském náměstí v centru metropole. Aktivisté se v ní budou střídat, aby touto formou demonstrovali nesouhlas s chovem slepic v klecích. Odpovědí chovatelů drůbeže je upozornění, že požadovaný zákaz by vedl k výraznému zdražení vajec (nejspíš v řádu korun za kus) a zřejmě i drůbežího masa – to z pohledu spotřebitelů. A podle všeho i k existenčnímu ohrožení některých farem.

Kurnik šopa, komu to nese?

Odpůrci klecového chovu mají jasno: nic jiného než zákaz, který z jejich pohledu přinese konec utrpení drůbeže, nepřipadá v úvahu. A na to je třeba s patřičným důrazem upozornit poslance, kteří by se k hlasování o případném zákazu klecového chovu zřejmě mohli dostat příští týden ve středu. Proto se už o týden dřív, 9. září, objeví v sousedství Poslanecké sněmovny na Malostranském náměstí klec, v níž se budou střídat aktivisté.

Zdroj: Youtube

Vlastně se tak zopakuje akce z června, kdy také do klece s drátěnými figurami slepic v centru Prahy zamířily známé tváře i ze středních Čech. Z nich asi největší pozornost vyvolal zpěvák Tomáš Klus – a to nejen svou osobní přítomností, ale i slovní ekvilibristikou na slepičí notu: „Jak můžeme snášet slepice v klecích? Chceme-li, aby nesly, nemůžeme koukat jen na to, co to nese nám. Takovéto chování v chovech je nelidské a člověk takto smýšlející sám patří do klece…“ Včetně dodatku dodávajícím těmto slovům důrazu: „Kurnik šopa!“

Posílejte e-maily, radí umělci

V nově zveřejněném videu na sociálních sítích spolku OBRAZ se „bojovníky za slepičí svobodu“ stávají i další známé osobnosti. Herci Jakub Prachař, Hana Vagnerová a Bára Mottlová i výtvarnice Léna Brauner či influencerka Dewii vyzývají lidi, aby se připojili k apelu zveřejněnému na webu Vyzvaposlancum.cz – a jménem voličů posílali poslancům e-maily s jednoznačnou výzvou, jak hlasovat. Původně se mělo v Poslanecké sněmovně rozhodnout již v červnu, avšak věc tehdy neprošla; mimo jiné chyběla podpora zemědělského výboru a ve hře bylo hned několik návrhů s odlišnými daty. Poslance tehdy nepřesvědčil ani zástupce sdružení OBRAZ Pavel Buršík, který dostal příležitost promluvit; argumentoval třeba cenami vajec v Rakousku, kde už zákaz platí.

Předseda tohoto protestujícího spolku (který před časem vešel ve známost kampaní za zákaz kožešinových farem) Marek Voršilka v pondělí poznamenal, že někteří ze zákonodárců si tehdy možná mysleli, že odsunutím hlasování se lidé unaví a přestanou se o slepice zajímat – a označuje to za omyl. „Odhodlání lidí je obrovské, a tak se budeme opět nonstop střídat v kleci před Sněmovnou, abychom poslancům dali najevo, že týrání slepic v klecích do moderního Česka už opravdu nepatří,“ zdůraznil. Jako další argument pro zákaz klecových chovů připomněl nedávné odhalení České televize, že dva drůbežářské závody záměrně míchaly vejce od slepic chovaných v klecích a na podestýlce, což umožnilo klecová vejce podvodně označit jako podestýlková – a prodávat je tak dráž.

V debatě vyčnívají argumenty z ciziny

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) se zákazu klecí nebrání – avšak s tím, že platit by to mělo jednotně v celé Evropské unii, aby podmínky byly vyrovnané. Upozorňuje také na stanovisko obchodních řetězců, které se rozhodly, že od roku 2025 klecová vejce přestanou prodávat; spotřebitel je tedy nebude mít kde kopit, i kdyby chtěl. Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha naopak zákaz odmítá. Má jasnou představu: farmáři, kteří používají klece, nebudou mít zájem investovat do přeměny klecových chovů na formy s volnějším pohybem drůbeže – a spíš činnost ukončí. A výsledek? Bude to prý dovoz vajec ze zemí mimo Evropskou unii, kde žádná omezení klecí neplatí. Předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá pak upozorňuje, že samostatný zákaz ustájení v klecích by jen uvolnil trh pro vejce od drůbežářů z Polska či Slovenska, případně z Lotyšska, kde je klecových chovů ještě víc než u nás. Odpůrci však vrtí odmítavě hlavou a ukazují na příklad Německa: i tam už zákaz klecových chovů platí – a Poláci prý trh neobsadili.

Za změny pro slepice bojují i další aktivisté; třeba iniciativa Slepice v nouzi občanského sdružení Hnutí DUHA Střední Čechy z Černých Voděrad na Praze-východ. Jejím heslem je Dejme šanci slepičkám z velkochovů roztáhnout křídla. Podle ní není důvod hovořit o ohrožení chovatelů – tak to prý mohou vnímat jen nepřipravení podnikatelé – ale naopak o příležitosti: o důvodu k přeměně chovů spojené s nabídkou takových vajec, jaká obchodní řetězce stejně samy začnou vyžadovat.