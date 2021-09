„Vzešla z tříkolového výběrového řízení jako nejvhodnější adeptka, prokázala schopnost dobré orientace v problematice cestovního ruchu, zejména co se týče propojování obchodních modelů s veřejnou správou,“ ocenil Švenda. S dodatkem, že komise ji radě kraje doporučila jako kandidáta vhodného pro řešení současných úkolů.

„Uvidíme, jak se bude situace v příštích měsících vyvíjet – každopádně můžeme alespoň využít čas pro vylepšení webových stránek, zlepšení komunikace na sociálních sítích, připravit nové jazykové mutace na webu nebo připravit podporu novým typům cestování, jako je glamping, caravaning a podobně,“ naznačil radní, co od krajské turistické centrály očekává.

Krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09) nezastírá, že doba je složitá a panuje všeobecná nejistota. „Jak u všech, koho cestovní ruch živí a jsou na něm závislí, tak těch, kdo by rádi jeho služby využívali,“ poznamenal.

„Ve své koncepci popsala jak zacílení na mladou generaci, a to například prostřednictvím sociálních sítí a spoluprací s influencery, tak na rodiny s dětmi i starší návštěvníky. Současně by chtěla více využít cestovní kanceláře a konferenční agentury,“ konstatovala mluvčí.

„Ve funkci ředitelky SCCR se chce zaměřit na komplexní zviditelnění Středočeského kraje, a to jak pro domácí, tak pro zahraniční turisty,“ tlumočila Kemrová, jaké plány Křečková představila v rámci výběrového řízení.

Je se v příštím roce popasovat s dopady koronavirové krize, která oblast turismu srazila přinejmenším na kolena? To bude tým Středočeské centrály cestovního ruchu vymýšlet pod vedením nové ředitelky. Stane se jí Renáta Křečková, informovala v pátek 10. září mluvčí kraje Martina Kemrová. „Radní ji jmenovali do funkce s účinností od 1. prosince,“ upřesnila.

