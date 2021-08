Obdobně jako v uplynulých měsících je aktuální nezaměstnanost ve středních Čechách o něco nižší než v Praze. Hlavní město zaznamenalo proti červnu pokles o jednu setinu procentního bodu a nyní dosahuje hodnoty 3,43 procenta. Viditelnější rozdíl nabízí porovnání středních Čech s celostátním průměrem: 3,71 procenta. Stejně jako v kraji se tato hodnota proti červnu snížila o dvě setiny procentního bodu. Nejenom v metropolitní oblasti, ale i celorepublikově se tak nezaměstnanost zdá působit poměrně stabilně. Všeobecně to bývá spojováno s „rozjezdem“ ekonomiky po zmírnění koronavirových opatření.

Rozdíl napříč krajem: tři procentní body

Mezi jednotlivými regiony lze nicméně zaznamenat poměrně významné rozdíly, a to jak v rámci republiky, tak i kraje. Dlouhodobě nízkou nezaměstnanost si drží okres Praha-východ; aktuálně s hodnotou 1,81 procenta. Představuje to čelné postavení i v celostátních žebříčcích: nyní by zdejší nezaměstnanost odpovídala třetímu až pátému místu v celorepublikovém srovnání. Leckoho možná překvapí, že stejné úrovně dosahují okresy Jičín a Jindřichův Hradec – a ještě o desetinu procentního bodu „lépe“ jsou na tom Pelhřimovsko a Rychnovsko.

Na pomyslných stupních vítězů krajského přeboru doplňují Prahu-východ ještě okresy Benešov (1,96 procenta) a Mladá Boleslav (2,01). Opačný konec žebříčku obsadilo Kladensko s hodnotou 4,88 procenta; tam dokonce nezaměstnanost proti červnu nepatrně vzrostla, avšak pouze o jednu setinu procentního bodu (v okresním měřítku to znamená, že proti předchozímu měsíci přibylo 21 lidí evidovaných jako uchazeči o práci). Statistickou společnost nezaměstnaným z Kladenska dělají Mělnicko (4,60 procenta) a Nymbursko (4,30).

Přes pět tisíc nezaměstnaných má Kladensko

Uchazečů o zaměstnání evidovaly úřady práce v kraji na sklonku července 28 990. Takzvaně o parník vede zmiňované Kladensko s 5190 lidmi bez práce. Následují Mělnicko (3241) a Příbramsko (2995). Nejnižší počet nezaměstnaných vykazuje nejméně lidnatý okres Rakovník (1121), následovaný Benešovskem (1215) a Kutnohorskem (1463).

Prostřednictvím úřadů práce zaměstnavatelé nabízeli ve středních Čechách 64 933 pozic; teoreticky by tak na jednoho uchazeče připadlo dvě a čtvrt nabídky. Ne ve všech okresech by však tyto počty vycházely. Jednoznačný převis vykazuje Praha-východ, kde by okamžitě mohli nastoupit rovnou 18 683 lidé. Dost uplatnění by bylo i na Mladoboleslavsku (9502) či Mělnicku (5371). Naopak na Rakovnicku bylo v evidenci jen 990 pozic; následovaly okresy Kutná Hora (2455) a Benešov (2611). Některé z nabízených postů vyžadují speciální kvalifikaci, ve větší míře se však jedná spíše o dělnické profese; zpravidla ve stavebnictví, zemědělství, zpracovatelském průmyslu a potravinářství.

Podíl nezaměstnaných osob (v procentech)

Okres/Region Červenec Červen Květen Benešov 2,0 2,0 2,2 Beroun 3,4 3,4 3,6 Kladno 4,9 4,9 5,0 Kolín 4,1 4,1 4,2 Kutná Hora 3,0 3,0 3,2 Mělník 4,6 4,6 4,8 Mladá Boleslav 2,0 2,0 2,0 Nymburk 4,3 4,3 4,4 Praha-východ 1,8 1,9 2,0 Praha-západ 2,4 2,5 2,7 Příbram 4,1 4,2 4,4 Rakovník 3,2 3,2 3,3 Středočeský kraj 3,3 3,3 3,4 Hlavní město Praha 3,4 3,4 3,6 Česká republika 3,7 3,7 3,9



Uchazeči o zaměstnání ve věku 15–64 let

Okres Červenec Červen Květen Benešov 1215 1214 1381 Beroun 2100 2103 2193 Kladno 5190 5169 5261 Kolín 2658 2675 2755 Kutná Hora 1463 1441 1523 Mělník 3241 3249 3396 Mladá Boleslav 1708 1677 1718 Nymburk 2782 2751 2840 Praha-východ 2191 2293 2432 Praha-západ 2326 2402 2582 Příbram 2995 3036 3224 Rakovník 1121 1119 1168 Středočeský kraj 28 990 29 129 30 473



Volná místa evidovaná úřady práce

Okres Červenec Červen Květen Benešov 2611 2605 2477 Beroun 4402 4488 4575 Kladno 4059 3958 3778 Kolín 3802 3935 4124 Kutná Hora 2455 2509 2511 Mělník 5371 5588 5539 Mladá Boleslav 9502 9774 9410 Nymburk 3882 3673 3709 Praha-východ 18 683 18 677 18 791 Praha-západ 4709 4286 4395 Příbram 4467 4466 4271 Rakovník 990 1058 961 Středočeský kraj 64 933 65 017 64 541

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR