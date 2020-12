Za více než čtvrt miliardy korun; náklady jsou vyčísleny na 242,242 milionu. Podle očekávání by 70 procent měl pokrýt příspěvek od Evropské unie a zbytek doplatit dopravci, kteří s nimi budou jezdit. S jejich postupným dodáním garant projektu František Mráček počítá od října 2022 do října 2024.

Tento záměr naznačuje materiál připravený po pondělní jednání středočeských zastupitelů. Především však hovoří o podepsání Memoranda o partnerství a spolupráci při rozvoji vodíkové mobility v rámci kraje.

Přidat se může, kdo má chuť

Do příprav na zavádění vozidel pro přepravu cestujících s vodíkovým pohonem by se právě na základě memoranda měla zapojit řada firem. Partnery IDSK neboli Integrované dopravy Středočeského kraje, která je krajskou příspěvkovou organizací, by se měly stát Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech a společnosti Air Products (výrobce vodíku a dodavatel plnicích stanic), Linde Gas (dodavatel vodíku a plnicích stanic), Škoda Electric (dodavatel autobusů), ÚJV Řež (konzultant v oblasti realizace projektů), UniCRE neboli Unipetrol Výzkumně Vzdělávací Centrum (konzultant v oblasti vodíkové mobility) a Unipetrol RPA (výrobce vodíku a dodavatel plnicích stanic).

Společně by měly napřít úsilí k zavádění takzvané vodíkové mobility do systému dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji. V co nejrychlejším čase a s optimálními náklady – tedy rychle a levně. Vedle vyjmenovaných společností se přitom podle sdělení středočeského radního pro oblast veřejné dopravy Petra Boreckého (za STAN) mohou přidat i další partneři, kteří mají chuť zapojit se k hledání postupů, jak přispět k naplnění společného cíle: využívat vodíku jako paliva, které nezatěžuje životní prostředí. Vše má zastřešovat Středočeský kraj, který jako orgán veřejné správy zajistí, aby všechny informace spojené s touto oblastí byly dostupné kterémukoli zájemci bez omezení.

Nejdál jsou zatím autobusy na plyn

Už nyní je na středočeských silnicích běžné potkávat v pravidelném provozu vedle naftových autobusů, využívajících i podíl palivové biosložky, také autobusy poháněné zemním plynem. Asi nejvíc jich bývá k vidění na Kladensku, sousedním Berounsku a v regionu Prahy-západ; poznat je lze podle charakteristického „hrbu“ na střeše. Nadějně se také rozvíjejí plány na využití elektřiny – a to nejen na úrovni městské hromadné dopravy. Dokonce se pro budoucnost počítá s nasazením trolejbusů na linku spojující Brandýs nad Labem s Prahou. A také s prodloužením tramvajových tratí z hlavního města do několika oblastí středních Čech; nejvíce pokročily přípravy na vybudování kolejové trati do Zdib.