/FOTOGALERIE/ Unikátní moderní pojetí hravého a vtipného charakteru včetně důrazu na využití světelných a zvukových efektů a další multimediální prvky. Taková je základní myšlenka nové archeologické expozice nazvané Stopami věků, která se začíná budovat ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Konkrétně v bývalé stodole někdejšího hospodářského dvora zámku, v němž muzeum sídlí.

Netradičně koncipovaná stálá výstava, jejímž posláním je zaujmout návštěvníky všeho věku i v dnešní době plné elektronických lákadel a doslova je vtáhnout do světa archeologie, by měla přijít na 76 milionů korun. Co se za tuto sumu podařilo vytvořit, dostanou první návštěvníci příležitost obdivovat za tři roky. Alespoň s dokončením v roce 2022 počítají plány platné v současnosti. Nyní prázdný interiér stodoly zaplní expozice, jež bude tematicky i opticky rozčleněna do dvou pater.