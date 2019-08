„Už od vzniku krajů; od dob prvního hejtmana Petra Bendla,“ řekla Deníku. A dnes, po bezmála dvou desetiletích, zvládá postihnout i ty nejsoučasnější souvislosti. K častým tématům jednání patří totiž třeba zavádění technologií a inovace v rámci takzvaného chytrého regionu. Mimochodem – odkaz na její zápis, kde lze najít, co kdo přesně řekl (či neřekl a je mu to přičítáno neprávem) zazněl během pondělního zasedání středočeských zastupitelů dokonce opakovaně.

Debaty zastupitelů, které od věcného jednání nezřídka přejdou až k handrkování, sleduje skutečně s mimořádnou pozorností; doslova slovo od slova. Zajišťuje totiž přesný přepis všeho, co bylo během jednání vyřčeno. Pořizuje zápis z jednání, do něhož zachytí cokoli, co vysloví krajští politici. Co říkají lidé, kteří jsou většinou ve věku, kdy by klidně mohli být jejími syny či dcerami – a někdy i vnoučaty.

Těsnopisným záznamům se věnuje dlouhodobě – a to s mimořádnou úspěšností. Na mistrovství Československa ve stenografii bodovala již v roce 1973, kdy se teprve narodili nynější náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí a evropských fondů Gabriel Kovács (ANO) či radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD). A hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) tehdy ještě ani zdaleka nebyla inženýrkou, ale jen tříletou holčičkou – a třeba radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD) přišla na svět dokonce až o pět let později.

Jako aktivní stenografka působí Eva Jaklová dosud. I v čase moderních technologií a vyspělých záznamových zařízení je tahle práce potřeba. Její služby využívá nejen Středočeský kraj, ale externě pracuje třeba pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR či hned pro několik pražských radnic.

Stenografka, jíž gratulanti mimo jiné tvrdili, že kdyby hejtmanka Jermanová neprozradila do mikrofonu její skutečný věk, hádali by jí sotva takových šest křížků, právě v hlavním městě bydlí. Se středními Čechami má však společné mnohem víc než práci pro krajské hejtmanství. Její o rok mladší sestra žije v Domově seniorů T. G. Masaryka v Berouně, který je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

„Holka, ty musíš být z kukaččího hnízda,“ směje se na její adresu jubilantka. A souvisí to právě s pobytem v Berouně. Až tam se sestra začala věnovat výrobě keramiky, jedné z populárních aktivizačních aktivit berounského domova – a přišlo velké překvapení: jde to skvěle. Objevila v sobě nečekaný talent. „Nikdo z rodiny takové nadání nemá,“ vysvětlila Eva Jaklová svá slova o mláděti kukačky.