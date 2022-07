Stavba přístaviště v Nymburce byla oficiálně zahájena. Hotovo má být v říjnu

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ačkoliv stavební práce pod Šafaříkovým mlýnem začaly už v pondělí, oficiální zahájení stavby přístaviště pro osobní lodě v Nymburce se uskutečnilo ve čtvrtek odpoledne. Přístaviště bude určeno pro kotvení větších výletních lodí. Dokončeno bude v říjnu. To už by měly probíhat práce i na druhém přístavišti, které bude určeno pro malá plavidla. To se bude nacházet na vodní ploše mezi hradbami a Špičkou.

Ačkoliv stavební práce na místě probíhají už od pondělí, ve čtvrtek odpoledne došlo na oficiální zahájení stavby přístaviště pro osobní lodě v Nymburce pod Šafaříkovým mlýnem. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický