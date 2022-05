Nové jsou účtování i způsob placení

V souvislosti se změnou týkající se seniorů krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) hovoří o sjednocení podmínek. Zatímco ve vlacích platí poloviční sleva pro všechny seniory bez rozdílu věku (na čemž se nic měnit nebude), jiná je situace v autobusové dopravě. Senioři ve věku od 65 do 69 let také jezdí autobusem za polovic, od 70 let výš mohou cestovat zdarma. Sjednocení znamená stejné podmínky jako ve vlacích: poloviční jízdné pro všechny seniory bez rozdílu, když bezplatné jízdné pro nejstarší pasažéry bude od druhé červnové neděle zrušeno. V Praze se výše slev ani jejich rozsah nijak nemění (a beze změny zůstanou i středočeské 50procentní slevy jízdného pro děti a mládež od 6 do 18 let a studenty až do věku 26 let).

Ve Středočeském kraji nicméně v autobusech zařazených do systému PID muset nově platit i ti starší cestující, jimž zatím stačí ukázat doklad prokazující věk. Budou si moci koupit jednorázovou jízdenku u řidiče, ale i lístek v jízdenkových automatech, zaplatit prostřednictvím mobilní aplikace PID Lítačka nebo si v případě častějšího cestování pořídit předplatní kupon. Všechny jízdní doklady umožňují přestupy mezi vlaky a autobusy – i v autobuse tedy v rámci vyznačených pásem a času platí lístek zakoupený v nádražní pokladně nebo u průvodčího; naopak jízdenku z autobusu lze předložit i ve vlaku.

To, co už je pro mladší cestující každodenní samozřejmostí, může pro některé seniory znamenat převratnou novinku. Stejně jako určování ceny jízdného pro jednotlivou jízdu podle počtu tarifních pásem a časové platnosti. Nebo fakt, že platit lze kartou (a to i v autobusech nebo u většiny jízdenkových automatů).

Předplatní časové kupony, jež lze vybírat s platností na měsíc, čtvrt roku i rok, jsou odstupňovány podle pásem. Mohou mít podobu elektronickou (s propojením s Lítačkou – ať už v podobě mobilní aplikace nebo plastové karty, stejně jako s bankovní kartou či In Kartou Českých drah) i papírovou, jež doplní průkazku PID. Koupit kupony lze na vybraných pokladnách Českých drah, na předprodejních místech Dopravního podniku hl. m. Prahy, v kontaktních centrech některých dopravců – a v elektronické verzi také přes aplikaci PID Lítačka v mobilu nebo přes internetový e-shop PID Lítačky. U řidičů autobusů – tak, jako se kdysi pořizovaly žákovské a studentské měsíční jízdenky nebo týdenky pro cesty do zaměstnání – však časové kupony k mání nejsou.

Nové jízdenky pro kola a slevy pro odbojáře

Výletníky s koly by měly potěšit nové jednotné jízdní doklady pro přepravu kol ve vlacích v systému PID. Koupit je bude možné s platností dvouhodinovou (za 30 Kč) nebo celodenní; až do čtvrté ranní následujícího dne (za 80 Kč). Tyto „přepravenky“ pro kolo budou platit pouze společně jízdenkou jezdce. Týkají se jen středočeských pásem; na území Prahy zůstane přeprava bicyklů bezplatná. Koupit je bude možné přes aplikaci Lítačka i v nádražních pokladnách nebo u průvodčích.

Třetí chystanou novinkou je speciální zlevněné jízdné pro válečné veterány, účastníky odboje a odporu proti komunismu. Držitelé patřičných osvědčení, která jejich minulost prokážou, budou moci získat speciální předplatní tarif pro cestování po středních Čechách za 365 Kč na rok: korunu na den. Podobu bude mít pouze elektronického kuponu. I když na území Prahy platit nebude, vyřídit si tuto slevu budou zájemci moci výhradně v hlavním městě: Na Bojišti na centrálním dispečinku Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Tarifní novinky PID platné od 12. června

- Zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let v autobusech po středních Čechách: všichni cestující ve věku od 65 let výš budou přepravováni v autobusech i vlacích za poloviční jízdné

- Nové jízdní doklady pro přepravu jízdních kol ve vlacích všech dopravců ve Středočeském kraji: krátkodobé za 30 Kč s dvouhodinovou platností a celodenní (s platností do 4.00 dne následujícího po zakoupení) za 80 Kč

- Zvýhodněné předplatní jízdné umožňující cestování po Středočeském kraji pro státem registrované účastníky odboje proti komunismu a válečné veterány: s cenou 365 Kč za rok



Zdroj: Integrovaná doprava Středočeského kraje