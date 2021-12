Starosta Benátek Karel Bendl se má stát krajským radním pro silniční dopravu

Současný starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl (ODS) bude navržen na post radního pro silničního dopravu. Nahradit by měl v této funkci Martina Kupku (ODS), který je kandidátem na ministra dopravy v nově vznikající vládě. Při slavnostním programu k zapojení mladoboleslavského regionu do Pražské integrované dopravy to v pátek 10. prosince řekla hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl. | Foto: Deník/František Stýblo

Informaci potvrdil i benátecký starosta, který však nechce předbíhat událostem. „Ano, byl jsem navržen na tento post. Nicméně záleží na tom, zda se skutečně stane pan Kupka ministrem dopravy a také zda budu schválen krajskou radou a zastupitelstvem,“ řekl Deníku Karel Bendl. I v případě, že se stane krajským radním, chce i nadále zůstat na pozici starosty Benátek nad Jizerou. Aktuálně na krajské úrovni zastává funkci předsedy výboru krajského zastupitelstva pro životní prostředí a zemědělství. Pokud by se stal radním, tak by zmíněný post opustil. Přes stovku přestupků za čtyři měsíce: řidiči parkují v Benátkách špatně Padesátiletý politik ODS se stal zastupitelem Benátek v roce 2014. O dva roky později se nedostal do krajského zastupitelstva a v roce 2017 neuspěl ani při kandidatuře do Poslanecké sněmovny. V roce 2018 už kandidoval jako lídr kandidátky ODS v komunálních volbách, a poté se stal starostou města. Původní profesí je lesník, později absolvoval CEVRO institut. Je doktorem filozofie, inženýrem i magistrem. Pokud se Martin Kupka stane ministrem dopravy, na pozici náměstka středočeské hejtmanky jej vystřídá krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS), jemuž dosavadní post zůstane.