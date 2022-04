V minulosti platívalo, že kdo shání brigádu dřív, má větší naději na zajímavější práci i na zajímavější odměnu. Bude to tak i letos?

Jestliže loni i předloni nabídku brigád i poptávku poznamenávaly dopady situace kolem covidu, letos se očekává, že by do této oblasti mohly promluvit souvislosti velkého množství válečných uprchlíků z Ukrajiny. Teprve se ale ukáže, v jakém rozsahu.

Větší zájem se očekává za měsíc

Zásadním se téma brigád stane za několik týdnů, očekává Marta Lipovská z pražského pracoviště personální agentury Grafton Recruitment. „Letní brigády zatím neřeší ani zaměstnavatelé, ani uchazeči,“ řekla Deníku. S tím, že obvykle se brigády domlouvají na přelomu dubna a května. Také pohled do nabídky portálů zprostředkovávajících práci napovídá, že hlavní sezona hledání brigádnické výpomoci ještě nenastala.

Nejnovější inzeráty ukazují, že jako pozice pro brigádníky jsou v Praze a ve středních Čechách nabízeny především „stálice“ jako práce v ostraze, doplňování zboží, pomoc ve skladu, výroba a prodej občerstvení, úklid, doručování letáků a novin. K mání je ale třeba i zahradničení v Mělníce či zmrzlinaření v Českém Brodě.

Právě hledání lidí pro prodej zmrzliny je aktuální už nyní. Potvrzuje to třeba Kateřina Willmann, provozovatelka Zmrzlinárny sídlící u nymburského divadla. Deníku řekla, že brigádníky nabírá na celou sezonu. „Kvůli zaučení je neberu jen na letní měsíce. I když chodí do práce jen některé dny v týdnu – nebo například každý druhý týden,“ připomněla. S tím, že pro sezonu, která začala v pátek, kdy 1. dubna poprvé otevřeli po zimní přestávce, se hlásil velký počet zájemců. „Letos jsem přijala více lidí než v předchozích letech. Většinou chtějí pracovat méně dní v týdnu a mít víc volna. Nemám problém vzít člověka, který bude chodit třeba jen jeden den v týdnu, ale dlouhodobě,“ vysvětluje svoji strategii majitelka Zmrzlinárny.

Ozvali se jí také lidé, kteří organizují zaměstnání pro ženy a dívky přicházející z Ukrajiny. „Je to asi divné takto říci, ale kdyby se celá situace posunula o měsíc dříve, neměla bych problém zaměstnat třeba pět Ukrajinek. V tuto chvíli je to již na poslední chvíli a zvažujeme zaměstnání jedné až dvou žen. Samozřejmě předpokladem je schopnost alespoň trochu se dorozumět,“ konstatovala Willmann. Naopak díky přítomnosti uprchlíků z Ukrajiny se na letošní sezonu vysloveně těší majitelka zmrzlinového stánku za Kutnou Horou. „Brigádníci z Ukrajiny se mi hlásí už teď a jsou rádi, že budou mít nějakou práci a příjem,“ řekla Deníku. S tím, že v minulosti se stávalo, že brigádník jeden den přišel a druhý den už ne – tak musela ve stánku zaskočit sama, ačkoli měla jinou práci. „A to jsem, myslím, nabízela slušné peníze,“ posteskla si.

Letní brigády zatím nenabízejí v pobočce McDonalds na Jičínské ulici v Mladé Boleslavi. „Brzy nás čeká přestavba v našem podniku,“ vysvětlil důvody Michal Gregor z pobočky nadnárodního fast foodu. „S nabídkou letních brigád počítáme zhruba začátkem května,“ doplnil. Nebránili by se ani přijetí uprchlíků – zatím nicméně chybí vyjádření úřadu práce, zda by v tomto případě bylo možné zaměstnat i mladé lidi ve věku pod 18 let. „Ale pokud další zájemci splní požadavky včetně základního vzdělání, pak se samozřejmě mohou přihlásit,“ doplnil Gregor.

Zemědělci pomoc potřebují, ne všude hned

Na pomoc brigádníků tradičně spoléhají farmáři, ovocnáři, vinaři i chmelaři – a zemědělci oslovení Deníkem na Kladensku se shodují, že problém s jejich sháněním je rok od roku větší. Mezi nejspolehlivější sezonní pracovníky patří dlouhodobě Slováci a Ukrajinci – ti však dříve měli situaci komplikovanou kvůli pracovnímu povolení.

S příchodem ukrajinských běženců se situace mění: deficit se daří mírnit už v době jarních prací. Že se uprchlice hned zapojily jak do prací v sadu, tak ve výrobě ovocných Twiggy tyčinek, potvrzuje například Milan Macháček, jenž zprostředkovává brigádníky pro Ekofrukt Slaný – největší ovocnářský podnik v regionu. „Letos poprvé budeme mít lidí dostatek,“ pochvaluje si. Podobně spokojený je zatím i majitel Farmy Vítov Karel Dryák. Hned v prvních týdnech války na Ukrajině vytvořil zázemí pro uprchlé ženy s dětmi – a maminky rovněž okamžitě začaly pracovat.

Ne všechny zemědělské podniky to však vidí stejně. Jednatel společnosti Rakochmel Miloslav Mánek uvedl, že na jarní brigády mají již zajištěné stálé brigádníky, kteří se každoročně vracejí. „Co se týče letních brigád, tam volná místa jsou, ale snažíme se gró lidí, kteří mají zkušenosti ze sušení chmele nebo jako strojníci, udržet, aby se nám vraceli; kvalifikovaných lidí je nedostatek. Naopak na pomocné práce se hlásí spousta lidí. Hodně jich nabízejí agentury, takže sehnat je není problém,“ konstatoval Mánek. Výraznější uplatnění válečných uprchlíků nepředpokládá. „Většinou to jsou mladé ženy s dětmi – a chmelové brigády bývají vždy od rána do večera, což je pro ně problém,“ vysvětlil.

Posily brigádníků zatím neopotřebuje Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice (VOD), pařící k nejvýznamnějším zemědělským podnikům na Benešovsku. To se ale změní během sezony, především při sklizni brambor, kdy i zde potřebují více pracovníků. Předseda VOD Karel Růžek Deníku řekl, že už dříve přes agentury zaměstnávali Ukrajince – a k tomu se míní letos vrátit. „Více než o brigádníky bychom ale měli zájem o stálé pracovníky,“ konstatoval Růžek s tím, že pomocníci by mohli pomáhat během bramborové kampaně na třídicí lince. Družstvo bude podle jeho slov v září potřebovat do deseti brigádníků.