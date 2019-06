Peníze pro něj vybírali v rámci projektu Přes bariéry s policií, který středoškolákům i dalším zájemcům umožňuje vyzkoušet si na vlastní kůži testy fyzické zdatnosti, které jsou součástí přijímacího řízení k policii a musí se jim podrobit všichni uchazeči o vstup do služebního poměru.

Ředitel středočeské policie Václav Kučera se netají tím, že současně chce touto formou informovat o přijímání nových policistů včetně 150tisícového náborového příspěvku; pokud někdo projeví zájem, úspěch v rámci akce Přes bariéry s policií znamená, že už má fyzické testy splněny.

Prověrky fyzické způsobilosti zahrnují člunkový běh (přebíhání mezi metami) 4 x 10 m, kliky, běh na 1000 m a takzvaný celomotorický test (přechody ze stoje přes dřep do lehu na břiše a zpět; opakováno po dobu dvou minut). Pro jednotlivé disciplíny jsou stanoveny limity, o nichž se trénovaní lidé většinou shodují, že se splněním neměli problém. Třeba u kliků je minimum 18 cviků bez přerušení, kilometrový běh je nutno zdolat nejhůř za 5 minut a 15 sekund. Projít s takto „odřenýma ušima“, konkrétně s výkonem oceňovaným čtyřmi body nezbytnými k úspěchu, lze však nanejvýš u jedné disciplíny. Celkový součet bodů za všechny čtyři totiž musí dosáhnout minimálně 36.

„Projekt je realizován pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje a Krajské ředitelství policie Středočeského kraje na něm spolupracuje s Kontem bariéry Nadace Charty 77, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR a spolkem Bezpečná společnost, připomněla v úterý Vlasta Suchánková ze středočeského policejního ředitelství.

Vybrané peníze podle jejích slov prospějí 26letému Patrikovi, který se téměř nemůže hýbat. V minulosti se právě účastníci akce Přes bariéry s policií dozvěděli, co se mu přihodilo: před deseti lety si při skoku do vody poranil páteř – a nyní může hýbat jen rameny a počítač ovládá ústy. Dozvěděli se rovněž, že peníze potřebuje na osobního asistenta, s jehož pomocí by se chtěl ucházet o práci pro některou z evropských institucí, v níž by zúročil své jazykové znalosti a orientaci v mezinárodních vztazích. V minulosti se v rámci akce Přes bariéry s policií shromažďovaly peníze také ve prospěch handicapovaného Romana. A nyní na výsledek aktuální sbírky čeká 28letý Jirka, který si přeje bionickou neboli robotickou ruku, s jejíž pomocí by dokázal být plně soběstačný. Vlastní pravačku mu lékaři museli amputovat v zápěstí kvůli onkologickému onemocnění.

„Kromě předání finančních prostředků, které handicapovanému chlapci dopomohou ke zlepšení a zkvalitnění jeho dosavadního života, budou v další části slavnostní akce předány medaile policistům a policistkám Krajského ředitelství policie Středočeského kraje v rámci ankety Policista roku,“ připomněla v úterý Suchánková. Konkrétně podle jejích slov půjde o oceňování v kategoriích Sportovec roku a Tým roku.