Šíření spalniček ve středních Čechách nezastavil ani příchod hlavního období prázdnin a dovolených. Dvě nová onemocnění ohlásila ve čtvrtek zástupkyně ředitelky protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Dana Taclová. Nově onemocněli dítě staršího školního věku a dospělý pocházející z Prahy-východ a Mladoboleslavska. K 27. kalendářnímu týdnu tak už středočeští hygienici evidují 56 potvrzených případů spalniček hlášených od počátku roku.

Celkově bylo hospitalizováno na infekčních odděleních pět miminek ve věku do jednoho roku, tři děti ve věku od jednoho do čtyř let, dvě ve věkovém intervalu od pěti do devíti, šest dětí mezi 10 a 15 roky, dva mladiství a 38 dospělých.