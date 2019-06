Střední Čechy – Jeden nový potvrzený případ onemocnění spalničkami, vysoce infekčním onemocněním, které se šíří vzdušnou cestou, zaznamenali v uplynulém týdnu středočeští hygienici. Jedná se o pacienta z Prahy-východ ve věku mladistvého; ve věkovém intervalu mezi 16 a 17 lety.

Spalničky - ilustrační foto | Foto: Stutterstock.com

Počet obyvatel kraje, kteří byli od počátku roku do 20. kalendářního týdne hospitalizováni na infekčních odděleních nemocnic kvůli onemocnění spalničkami, se tak vyšplhal na 47. Podle údajů ředitelky protiepidemického odboru Lilian Rumlové se jednalo o čtyři děti ve věku do jednoho roku, tři děti mezi jedním a čtyřmi roky, dvě děti od pěti do devíti let, pět školáků mezi 10 a 15 lety, dva mladistvé a 31 dospělých.