Sousedé se mohou potkávat na kole, za Prahou přibyl kus cyklostezky

Sako i kraťasy, spatřit bylo možné cyklistickou přilbu i běžecké boty. Tak rozmanitě oblečení a vybavení se v úterý sešli účastníci malé slavnosti na Praze-východ. Chybu se výběru ustrojení přitom neudělal nikdo. Důvodem setkání bylo otevření třetí etapy cyklostezky Mratín–Měšice, k čemuž se sjeli hejtmanka Petra Pecková, krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (oba STAN) – a nechyběl ani první náměstek hejtmanky Martin Kupka (ODS), jenž má na starosti oblast silniční dopravy. Ostatně právě on to ze svého líbeznického domova měl na místo jen pár šlápnutí do pedálů.

Otevření cyklostezky v Mratíně. | Foto: Facebook/Středočeský kraj

„V cyklistické přilbě jsem pásku ještě nepřestříhával," poznamenal na facebooku – s dodatkem, že u cyklostezky to ale vlastně ani jinak nešlo. „Díky takovým stavbám jsou si lidé ze sousedních obcí zase o kousek blíž," prohlásil – přičemž obzvlášť ocenil roli, jakou sehrál starosta Mratína Jiří Falek (Mratín pro občany). Borecký poznamenal, že se vše podařilo nejen díky aktivitě starosty a jeho týmu, ale také s pomocí příspěvků od Státního fondu dopravní infrastruktury i od kraje. Mimochodem: v tmavém saku se dostavil starosta Měšic Martin Čacký (Měšický Kruh). Velké čarodějnické ohně být nemají. Hasiči uvítají nahlášení i těch malých Přečíst článek › Hejtmanka Pecková věří, že v brzké době si bude moci zajet vyzkoušet, jak se jezdí po nově vybudovaných úsecích cyklostezek, také do dalších částí středních Čech. S Boreckým se shodla, že pro oba šlo o „jejich první cyklostezku" v krajských funkcích – a dozajista nikoli poslední. Budování dalších podle Boreckého napomůže i nový krajský dotační fond na podporu budování cyklistické infrastruktury. Ve středu krajský úřad informoval na svém webu, že již loni Středočeský kraj obci Mratín na tento projekt přispěl – a to částkou 1,317 milionu korun.