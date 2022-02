Tahle slova nabízejí otázku: na kolik vše přišlo? Projektová manažerka krajské turistické centrály Karolína Kratochvílová nabízí konkrétní číslo: vedle vynaloženého úsilí šlo o zhruba 196 tisíc korun. „Tato částka pokryla mimo jiné náklady na provize, vstupné, dopravu, jídlo i ubytování,“ vysvětlila. S tím, že vzniklý obsah centrála cestovního ruchu nadále využívá – a cenné jsou rovněž získané zkušenosti a kontakty.

Připomněla, že při výběru vypravěčů příběhů, fotografů a tvůrců videa z těch, kteří reagovali na vyhlášenou výzvu, rozhodovaly nejen kvalita příspěvků a počet sledujících, ale roli hrály i životní styl a rozmanitost. „Do nejužšího výběru se tak dostali rodiny s dětmi, nastávající rodiče, vozíčkářka, mladý pár bez závazků nebo single cestovatelé,“ přiblížila Kratochvílová, koho centrála cestovního ruchu postupně pozvala na putování celkem devíti středočeskými regiony, organizované loni od 30. července do 5. září.

Přímo během putování sdílené zážitky a návštěvnické tipy sledovalo „téměř v přímém přenosu“ přes 180 tisíc lidí. „I díky kampani rapidně vzrostl počet sledujících na instagramovém profilu středních Čech, který v průběhu projektu postupně do správy převzali všichni influenceři – za půl roku z osmi tisíc na téměř dvacet tisíc sledujících,“ uvedla Dlouhá.

Kontakty zůstávají aktivní

Projektová manažerka Kratochvílová poznamenala, že ohlasy projektu Cestuj srdcem jsou patrné dodnes. „Velmi mě těší, když na sociálních sítích natrefím na příspěvek někoho cizího, kdo se na dané místo vydal, protože to viděl u svého oblíbence na instagramu. I to se v průběhu projektu a loňského podzimu dělo,“ usmívá se. A prozrazuje, že 11 postupně zapojených influencerů se takto dařilo „lákat“ k výletům i mezi sebou navzájem. „S většinou jsem dodnes ve spojení a vymýšlíme další spolupráci. Podařilo se nám je mezi sebou provázat, a tak se tito ,ovlivňovatelé´ nakonec ovlivnili navzájem – a cestují na místa, která byla v projektu, ale nebyla v jejich itineráři,“ uvedla Kratochvílová.

Účastníci projektu Cestuj srdcem



@kristynakrenova: Kristýna Křenová se pohybuje na vozíčku, ale handicapu nedovoluje, aby ji omezoval v cestování po světě. Projela Kutnohorsko a Kolínsko.

@gingerthunder_kolemsveta: Jana Řezníčková se proslavila jako stopařka, které objela svět právě autostopem. Poznávala oblast kolem Kladna, Slaného a Rakovníka.

@hanajampilkova: Fotografka Hana Jampílková, která z Liberce přesídlila do Poděbrad, se vydala nejen fotit na Kokořínsko a do dalších oblastí na Mělnicku.

@velkatlusta0, @d_malinova: Muzikant Lukáš Sochor milující cestování, jež nestojí mnoho, fotografka Dáša Malinová a dva chrti procestovali Berounsko.

@micha_elan: Michaela Němcová je ilustrátorka, která vytváří výtvarně pojaté turistické deníky. Výprava do Posázaví byla současně návratem do míst, kde trávila prázdniny u příbuzných.

@uztambudem: Autorka turistických průvodců Eva Kamitzová si vše testuje nejen na sobě, ale i na svých dvou dětech. V obytném autě s nimi vyrazila po Kraji blanických rytířů.

@just_trippers, @dan_rezabek: Digitální nomád, fotograf, filmař a dronař Filip Jakubský a Daniel Řežábek se starým fotoaparátem vyjeli v obytném autě do Brd a Podbrdska.

@terumenclova: Blogerka a nadšená fotografka Tereza Menclová se v doprovodu pejska vypravila poznávat a zažívat Toulavu.

@mamanacestach: Maminka Veronika Zelendová, která na blogu ukazuje, že ani menší děti nejsou při cestování problém, se vypravila do Pojizeří a Polabí.



Zdroj: Středočeská centrála cestovního ruchu