Připomněla, že zaměstnanci jim nejen zajišťují stoprocentní péči, přičemž usilují o to, aby to bylo i více než na sto procent, ale snaží se klienty zabavit, aby nemuseli na lůžku „koukat do stropu“. A rozhodně nejde jen o pokračování v tradičních aktivitách (pokud je to možné), o vycházky na zahradu s doprovodem, když kvůli ochraně před nákazou není možné odejít dál, nebo třeba šití roušek. Konají se i venkovní vystoupení před domy, která lze sledovat z pokojů nebo na balkonech. „V Berouně jsme takto měli diskotéku se skutečným diskžokejem, v Mnichově Hradišti se zase koukalo z oken na divadlo,“ řekla Heřmanová Deníku s tím, že sama se chystá 14. května do Březnice, kde bude v altánu domova hrát Jaroslav Svěcený. A radní chválí, že o venkovní koncerty se snaží i soukromí provozovatelé domovů zařazených do krajské sociální sítě – přičemž připomněla vystoupení Marka Ztraceného.

Vstřícnost, ale i vypočítavost

Přístup soukromníků radní vyzdvihuje i v souvislosti s přípravami na případnou karanténu a možnost přesunů neinfekčních klientů do jiných prostor, přičemž oceňuje postoj mlékovického centra Clementas. „Sami iniciativně nabídli pomoc – a to v tom nejtěžším období,“ ocenila Heřmanová.

Protikladem – a to také v tom nejkritičtějším období – byly nabídky některých firem, jež se snažily prodat například litr dezinfekce za sedm stovek. Naštěstí se férově zachovali tradiční dodavatelé; dřívější smluvní společnosti cenu nahoru nešponovaly a krajské organizace nadále zásobovaly, i když by dezinfekce, roušky a další materiál jinde mohly prodat dráž. „Firma Unixerma dokonce dodala pět tisíc roušek jako dárek. Nebo kamarádi z kladenského salonu Sonia Carraro: nechali stát zakázky na oblečení a tři týdny šili roušky ve velkém,“ připomněla Heřmanová. S dodatkem, že když se ptala na to, co by za ně chtěli, dostala málem vynadáno: jestli prý se nezbláznila, že chce v takovéto době platit… Tak si alespoň pro sebe nakoupila několik designových roušek, které toto krejčovské studio také vytvářelo.

Velké nákupy podle zpravodajství

Radní pro oblast sociálních věcí současně chválí prozíravost některých ředitelů příspěvkových organizací kraje i přistup jejich týmů – když přišly první zprávy o koronaviru z Číny, pro jistotu se nakupoval materiál dopředu. I díky těmto zásobám pak bylo možné předražené nabídky odmítnout.

Dovnitř přes balkon? To ne!

Současný režim provozu pobytových zařízení bez možnosti návštěv potrvá podle informací Heřmanové tlumočící zprávy z ministerstva do 8. června – pokud se tedy situace nějak výrazněji nezmění. Do všech zařízení se podařilo pořídit nebo přikoupit tablety, takže klienti mohou své blízké spatřit alespoň pomocí videohovoru. Naopak ustoupit bylo třeba od možnosti setkání u přízemních balkonů – ukázalo se, že se členové rodin objevili až na pokojích, což v rámci opatření proti šíření koronaviru představuje nepřijatelné riziko. Proto musel přijít zákaz.

Boj proti koronaviru v sociální oblasti

- Ve všech 59 svých zařízeních poskytujících sociální služby nechal kraj vydezinfikovat chodby, společné prostory a sesterny, což přišlo na více než milion korun; bude se to opakovat po dvou až třech týdnech (v závislosti na použitém přípravku)

- U klientů zařízení sociální péče zřizovaných krajem byly provedeny koronavirové testy pomocí rychlotestů (z kapky krve) – a v osmi případech došlo kvůli pozitivnímu výsledku na karanténní opatření; následné PCR testy (laboratorní rozbor stěrů z nosohltanu) však ukázaly, že poplach byl falešný

- Při testování zaměstnanců vyšel pozitivní test jedné pracovnici, nicméně se prokázala účinnost přijatých bezpečnostních opatření: důkladné prověření pomocí PCR testů potvrdilo, že se od ní nenakazil nikdo z klientů ani z kolegů

- Každému klientovi domovů seniorů, domovů se zvláštním režimem a domovů pro osoby se zdravotním postižením středočeské sítě sociálních služeb kraj zakoupil po dvou šitých rouškách (šlo o nanoroušky nebo dvouvrstvé)

- Koronavirovými rychlotesty kraj vybavil terénní pečovatelské služby (a to bez ohledu na zřizovatele) mnohem dřív, než tento požadavek vzešel z pondělního usnesení vlády; kraj testy dodává třeba i adiktologickým ambulancím

- Obrovské nasazení převedly jak týmy sociálních zařízení, posílené 35 studenty, kteří se dobrovolně přihlásili, tak pracovníci odboru sociálních věcí krajského úřadu – ti dodané ochranné pomůcky rozdělovali i po nocích, aby se jejich cesta na místo určení nezdržela



Zdroj: Aneta Heřmanová, radní Středočeského kraje pro oblast sociálních věcí