Deník jejich rozčarování zaznamenal ve čtvrtek odpoledne mezi cestujícími v rychlíku na hradecké trati, kteří jeli z Prahy do Nymburka a Poděbrad, poté, co průvodčí oznámili chytané změny: v reakci na pokles počtu cestujících kvůli koronaviru některé rychlíky od pondělka dočasně nepopojedou.

Konkrétně na této lince R10 se s lamentací setkalo zejména sdělení o zrušení rychlíků s odjezdem z pražského hlavního nádraží v 17.11 (využívaném dojíždějícími zaměstnanci s pracovní dobou do čtyř odpoledne) a v 19.11 (který zase slouží těm, kteří dělají do šesti). To, že skutečně od pondělka nepojedou, potvrzují informace o změnách na webu Českých drah. „Asi budu muset chodit na pantograf na Masaryčku,“ reagovala jedna z pravidelných pasažérek, paní Helena, odkazem na osobní vlaky, které odjíždějí ze sousedního nádraží.

Škrty se budou posuzovat

Zatímco někteří berou situaci tak, že během doby omezení prostě nezbude než využívat zastávkové spoje, podřídit se rychlíku s odjezdem v 18.11, který zůstává zachován, případě využívat auta, jiní se čílí. Deník tak zaslechl i příkřejší vyjádření – včetně rozhořčení kvůli „mrhání časem ve smradlavým panťáku“. V souvislost s takzvanými „pantografy“, jak někteří již historicky říkají zastávkovým osobním vlakům, se také objevují další námitky: jestliže se do nich mají přesouvat pasažéři dosud zvyklí cestovat rychlíkem, a tudíž v nich cestujících přibude, jak to jde dohromady s neustále opakovaným pravidlem o omezování kontaktů a dodržováním vzdáleností mezi lidmi?

Omezování počtu rychlíkových spojů se týká i obyvatel dalších koutů středních Čech. Populární je tenhle způsob dojíždění do Prahy i zpět třeba mezi obyvateli Benešova. Podle vyjádření ministerstva dopravy, které rychlíkové spoje objednává, se dočasné koronavirové škrty týkají sedmi linek dálkové dopravy v rámci republiky. Pět z nich hojně využívají ke svému cestování Středočeši. Jde o trasy z Prahy na Hradec Králové, Děčín, Brno a České Budějovice i z Kolína na Ústí nad Labem.

V souvislosti s aktuálními škrty mluvčí Českých drah (ČD) Robert Pagan Deníku řekl, že přehled omezení dálkových vlaků, zveřejněný na webu ČD, je schválený ministerstvem dopravy, jež je v tomto případě objednatelem veřejné dopravy. „V současné době jezdí vlaky ČD v rámci České republiky zhruba 45 procent obvyklého počtu cestujících,“ uvedl Pagan. „Aktuální vytíženost spojů i nadále monitorujeme – a současně komunikujeme další postup s objednatelem. Jsme tedy připraveni případně reagovat, a to například posílením okolních spojů,“ naznačil, že změny nejsou vyloučeny.

Připustil současně, že zmiňovaný pokles počtu cestujících na zhruba 45procentní obsazenost odráží průměrný úbytek v rámci celé republiky, a to v denním rozsahu celých 24 hodin a v režimu celého týdne; zahrnuje tedy jak špičkové časy, tak dobu takzvaných přepravních sedel – a rovněž víkendy, kdy je evidovaný pokles největší. Čísla týkající se vývoje zájmu o cestování do konkrétních lokalit ve Středočeském kraji v pracovních dnech odpoledne Deník nezískal.

Roušky ano, hotovost ne

Ministerstvo dopravy ve čtvrteční tiskové zprávě nabádá cestující, aby respektovali povinnost používat roušky ve vlacích i v dalších prostředcích veřejné dopravy – a chránili tak nejen sebe, ale také své spolucestující a vlakový personál. Tlumočí také prosbu ČD, aby k nákupu jízdenek lidé využívali přednostně on-line prodejní kanály (e-shop nebo aplikace Můj vlak či Lítačka – na niž sice ministerstvo neupozorňuje, ale cestující z regionu ji znají díky možnosti cestovat často levněji s tarifem Pražské integrované dopravy) – a v případě nákupu jízdenek u pokladen ve stanicích dávali přednost platbě kartou či mobilem.

Ministerstvo současně odkazuje na omezení provozu některých regionálních vlaků, připravené ve spolupráci s kraji. Ve středních Čechách a v Praze se jedná o škrty v rámci víkendových, nočních a rekreačních vlaků. Konkrétně jsou vedle turistických vlaků (a to včetně omezení spojení Prahy se středním Posázavím) zrušeny takzvané noční víkendové rozjezdy vlaků z Prahy do Středočeského kraje ve 2.30 – a to včetně nočních vlaků v opačném směru mířících do Prahy na linkách S1 až S9 a S22.