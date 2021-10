Ve čtvrtek 7. října to potvrdil šéf komunikace automobilky Tomáš Kotera; s odkazem na řadu dalších výrobců aut, kteří se dostali do obdobné situace. Kvůli stejnému problému: výpadku v dodávkách čipů z Asie.

Podle předpokladů by toto opatření mělo trvat do konce roku. Tentokrát má tedy jít o delší pauzu než v týdnu po 27. září, kdy se výroba také na týden zastavila kvůli nedostatku polovodičů. Firma se podle Koterových slov chce zaměřit na dokončení velkého množství vozů, které jsou kvůli chybějícím čipům pro palubní elektroniku ve stavu rozpracovanosti, jak se v podniku říká. Počítají se v řádu desetitisíců.

Omezení už od pondělka

Ze čtvrteční informace odborové organizace Kovo MB plyne, že omezování výroby zaměstnanci zčásti pocítí již o týden dříve. Přesné pokyny dostanou konkrétní pracovníci od svých nadřízených – nicméně obecně platí, že už v pondělí 11. října a následující úterý mají být zrušeny směny ve všech provozech výroby vozů v Mladé Boleslavi a Kvasinách. V některých mladoboleslavských provozech – zejména jde o lakovny a svařovny – pak budou zrušeny také noční směny v dalších dnech či směna sobotní.

Zástupci firmy i odborů se shodují, že klíčové je zachování pracovních míst. Škodováci, kteří dostanou pokyn nechodit do práce, dosud zůstávají doma pro překážku na straně zaměstnavatele s finanční náhradou ve výši 85 procent průměrné mzdy. Vzhledem k tomu, že se do průměru započítávají i roční odměny, si zaměstnanci jako celek zatím nepohoršili. Odbory však varují, že pokud budou problémy dlouhodobější, lze se obávat snižování náhrady; zřejmě na 80 procent. Některé předpoklady přitom odhadují, že z aktuálního kolapsu by se dodávky čipů mohly vzpamatovat až ve druhém pololetí příštího roku.

Propouštění? To prý nehrozí

„Budeme jednat všemi prostředky ve prospěch členů,“ slíbil ve čtvrtečním vydání týdeníku Škodovácký odborář předseda podnikové rady Jaroslav Povšík. Propouštění prý nepřipustí; je však třeba počítat s převody zaměstnanců na jiné pozice či s rekvalifikacemi. „Bohužel nemáme dobré zprávy až do konce letošního roku,“ potvrzuje i on, že poslední čtvrtletí bude problémové. Upozornil nicméně, že firma povolá zaměstnance do práce hned, jak to bude možné. „Jakmile je možnost zaměstnanci přidělit práci dle jeho pracovní smlouvy, okamžitě tohoto zaměstnance aktivujeme,“ uvedl.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.

Problémy se dotknou také dodavatelů Škody. Situaci se musí přizpůsobit například společnost Aramark, která v závodech Škody zajišťuje stravování. "Situaci intenzivně řešíme přímo s klientem a počty našich zaměstnanců a jejich pracovní dobu budeme upravovat v návaznosti na výkyvy ve výrobě. Máme s tím už zkušenost a vždy jsme našli uspokojivé řešení," řekl ČTK jednatel a generální ředitel Vladimír Staněk. Hromadné propouštění Aramark podle něj neplánuje. "Případné odstávky výroby využijeme primárně k dočerpání dovolených. Pokud by část našich lidí musela nuceně zůstat doma, budeme o takovém řešení jednat s naším sociálním partnerem, odborovou organizací KOVO," dodal Staněk.

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku provoz zachovává. "Bojujeme. Problémy registrujeme, ale zatím jsme nemuseli rušit žádnou směnu," řekl na dotaz ČTK mluvčí závodu Petr Michník. Slezská automobilka v září jen upustila od původně plánovaných přesčasových sobotních směn.

Výrobu zachovává také kolínská Toyota, i když s omezeními, řekl ČTK její mluvčí Tomáš Paroubek. Za normální situace vyrobí automobilka asi tisíc aut denně.

V posledních letech musel opakovaně na několik měsíců zastavit provozy petrochemický holdingu Unipetrol, důvodem byly havárie, které poničily technologické vybavení. V srpnu 2015 zasáhl areál Unipetrolu v Záluží u Litvínova rozsáhlý požár. Největší mimořádná událost v chemičce po roce 1989 odstavila provoz petrochemie, kde se zpracovává ropa, znovu do provozu ji firma dala až v říjnu 2016 po rozsáhlé opravě. Kralupská rafinerie byla v roce 2016 kvůli havárii odstavena od poloviny května do poloviny října, firma neplánovanou odstávku využila i pro další údržbu a práce, s nimiž se počítalo na další rok. Hned po výbuchu hrozilo, že ČR bude muset kvůli havárii sáhnout do státních palivových rezerv, to nakonec nebylo nutné.