Z důvodu vysoké nemocnosti řidičů autobusů budou ve čtvrtek a pátek odřeknuty spoje na linkách PID 309, 310, 313 a 392.

Podrobný rozpis spojů, které nepojedou, naleznete pod následujícím odkazem:https://t.co/q6bRUVFR33 pic.twitter.com/Qca0SOFMAf — PID (@PIDoficialni) January 19, 2022

A následující upozornění: „Vzhledem k průběžnému testování řidičů na onemocnění covid-19 může během dne docházet k dalším výpadkům; doporučujeme sledovat web a sociální sítě.“ Může se totiž stát, že i když šoféři přijdou do práce, aniž by měli o problému sebemenší tušení, výsledek testování jim neumožní posadit se za volant a vyjet. A byť opatření předem připravená dopravci počítají i se schopností reagovat na takovéto do poslední chvíle neočekávané výpadky, zůstává otázkou, kolik jich dohromady bude.

Čtvrteční omezení bylo ohlášeno především v oblasti Chotče, Jinočan, Rudné, Baště a Předboje (kde se však odpolední spoje, jejichž rušení bylo původně ohlášeno, nakonec přece jen podařilo zajistit), a to i na trasách spojujících oblasti nedaleko hlavního města s metropolí. Časně ráno také nejely autobusy mezi Prahou a Dobříší.

Ve středu přibylo 25 989 případů covidu. Nejrychleji se nákaza šíří v Praze

I když se zrušení ve čtvrtek nevyhnuly právě ani některé ranní spoje, cílem je většinu nezbytných škrtů naplánovat do období takzvaných přepravních sedel, kdy poptávka cestujících bývá nižší. Což je třeba čas pozdního dopoledne či doby krátce po poledni, případně večerních hodin.

Hlavně zachovat jízdy do práce

Mluvčí Integrované dopravy Středočeského kraje (což je příspěvková organizace kraje organizující veřejnou dopravu) Oldřich Buchetka již v polovině minulého týdne připomněl, že plány organizačních opatření se chystají tak, aby v maximální míře zůstaly zachovány doprava dětí do škol a možnost cestovat do zaměstnání a následně zpět domů. Shodně se opakovaně, naposledy po středečním jednání krajského krizového štábu, vyjádřila i hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Prioritou je zachování školních spojů a spojů ve špičkách,“ uvedla.

I tak se ve čtvrtek zařadil mezi zrušené spoje třeba autobus jedoucí ze zastávky Bašť, Baštěk (s odjezdem v 7.30) k líbeznické škole (s příjezdem v 7.40). Nebo autobus přijíždějící ráno (7.34) od Nučic do zastávky Rudná, zdrav. stř., kde je i školka a blízko do školy.

Lékaři: Děti bude třeba kvůli omikronu víc hlídat. Při nákaze hrozí těžký kašel

Přehled výpadků přinášejí informace na webu pid.cz, stejné údaje lze také najít v mobilní aplikaci Lítačka (v rámci sekce Omezení a výluky). Na přehled omezení PID odkazuje rovněž v rámci svých prezentací na sociálních sítích. Buchetka již v minulém týdnu uvedl, že s možným omezováním počtu spojů lze předběžně počítat do poloviny února.

Opatření pro těžké chvíle

Mluvčí kraje David Šíma ve čtvrtek potvrdil, že za aktuálním omezováním provozu autobusů (a to v pouze pro čtvrtek platícím ohlášeném rozsahu 18 spojů) opravdu stojí onemocnění řidičů covidem a karantény u dopravců Arriva Střední Čechy a ČSAD Střední Čechy. Šíma současně zdůraznil, že podle odhadů vývoje postupu omikronu se Středočeský kraj na možnost vyšší pracovní neschopnosti řidičů kvůli koronaviru dlouhodobě připravuje.

To ve čtvrtek potvrdil i radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN), podle jehož slov se bohužel potvrzují dřívější očekávání. „Máme však připraveny krizové scénáře, které v případě vysoké absence řidičů počítají s postupným omezením až více než 600 spojů. Vždy však s důrazem na zachování školních a pracovních spojů,“ zdůraznil také on, co je třeba zachovat především.

Informace o plánovaných úpravách provozu na následující den nabídne cestujícím vždy od 19 hodin web pid.cz.