Debatovat i rozhodovat se však má také o personálních změnách ve vedení kraje poté, co se Martin Kupka (ODS) v souvislosti s nástupem na post ministra dopravy rozhodl opustit všechny krajské funkce, stejně jako o dalších posunech na postech ve výborech krajského zastupitelstva.

Nic z toto zřejmě emoce nerozvíří, přesto by však na jednání mohlo být rušněji. Opozice dala v pátek najevo, že se bude pokoušet otevřít i vlastní témata. Předseda klubu ANO Martin Herman upozornil mimo jiné na výzvu k odvolání Věslava Michalika z vedení kraje. Ten se po mediálním rozruchu kolem jeho podnikání rozhodl nekandidovat na post ministra – nicméně podle středočeské opozice by měl stejný metr platit i na jeho post náměstka hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací. To už však krajská koalice v minulosti odmítla.

Jen jsem kladl otázky, odmítl Tušl obvinění z nebezpečného pronásledování Kubka

Herman zmínil i další okruhy, jež by zastupitelé ANO rádi probrali. Jde mimo jiné o situaci ve Středočeské centrále cestovního ruchu, již nová ředitelka opustila měsíc po svém nástupu do funkce, nebo třeba participativní rozpočet (kdy občané mohou sami navrhovat projekty, jejichž uskutečnění by si přáli ve svém okolí). Výhrady mají opozičníci třeba i k navrhovaným změnám jednacího řádu.

Navzdory obavám z šíření nakažlivé varianty koronaviru omikron zůstane zasedání zastupitelů přístupné zájemcům o osobní sledování průběhu jednání, potvrdil Deníku mluvčí kraje David Šíma s odkazem na zákonné ustanovení, které jiný postup nepřipouští. „Myslím, že to bude stejné jako minule, kdy jsme pro příchozí měli připravené dvě místnosti a k dispozici byly i antigenní testy – i když teď se všichni testují v práci,“ konstatoval.

Jednání krajských zastupitelů je tradičně možné sledovat v přímém přenosu na webu krajského úřadu (kr-stredocesky.cz), což se jeví pohodlněji než osobní účast. Lidé však mají možnost přijít se podívat osobně, čehož v minulosti využívali například odpůrci slučování středních škol a učilišť. Jednací řád příchozím dovoluje nejen naslouchat, ale i k zastupitelům promluvit, pokud jim předsedající udělí slovo.

Pro 20 lidí je připravena oddělená místnost s videopřenosem, odkud v případě, že na základě podané přihlášky dostanou slovo, mohou přijít do jednacího sílu. Dalších 28 by se vešlo do výklenku přiléhajícího přímo k jednacímu sálu. Platí současně povinnost používat předepsanou ochranu dýchacích cest a požadavek na dodržování rozestupů.