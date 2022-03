Zrovna tahle souprava se má čím pochlubit i nač těšit. Má nově vybavené interiéry i motorovou lokomotivu řady 714 po větší opravě, v jejímž rámci dostala i nový nátěr ladící s veselými malůvkami na připojených vagonech. Stejně jako v minulých osmi sezonách bude vozit cestující o víkendech a svátcích do Slaného s občasným prodloužením trasy do Zlonic – nově však vyjede také o prázdninových středách, kdy zamíří do různých měst převážně ve Středočeském kraji, jež rozhodně stojí za návštěvu.

V plánu jsou předběžně jízdy do Březnice, Dobříše, Kácova, do Křivoklátu dokonce dvěma směry (přes Beroun, nebo Kladno), do Loun, Lužné u Rakovníka, kde působí Muzeum Českých drah (a nově bude od 2. dubna otevřena i půjčovna jízdních kol) a do Vlašimi, řekl ve středu Deníku ředitel regionálního obchodníci centra Českých drah Jakub Goliáš. S tím, že přesné cíle pro konkrétní data a přesné trasy budou zveřejněny později na webu pid.cz/cyklohracek.

Do plánování totiž promluví aktuální výluky kvůli opravám tratí – a zatím se vše teprve chystá; Správa železnic dostala více peněz na tyto práce až dodatečně. Už se však ví, že první z těchto vyjížděk během prázdninových střed se chystá až na 13. července. O týden dřív je totiž státní svátek, kdy Cyklohráček vyjede na svoji tradiční trasu: z pražského hlavního nádraží přes Pražský Semmering a Hostivici, kolem zříceniny hradu Okoř a rotundy na Budči do Slaného.

Další turistické vlaky budou jezdit obdobně jako v minulých sezonách. Výletníky svezou do Českého ráje, na Příbramsko a do přírody Brd, kde také bude o letních a podzimních víkendech (přesně v období mezi 12. červnem a koncem října) obnoven provoz osobních vlaků mezi Březnicí a Rožmitálem pod Třemšínem. „Pro velký zájem výletníků letos zůstaneme u osvědčených jízd, které zejména při pěkném počasí fungují doslova jako turistický magnet,“ poznamenal Goliáš.

Ředitel organizátora dopravy ROPID Petr Tomčík připomněl, že ve výletních vlacích Českých drah bude stejně jako v minulých sezonách platit jak běžný tarif dopravce, tak i Pražské integrované dopravy. Ten se vedle vlastního tarifu (a jednotného tarifu OneTicket a zčásti i tarifního systému Českých drah) uplatní také v sezonních vlacích dopravce KŽC, jež rovněž nejsou pro cestující žádnou novinkou: stačí připomenout tradiční vlaky jako Posázavský motoráček, Rakovnický rychlík či třeba Kokořínský rychlík. Jízdné PID však nebude možné uplatnit při mimořádné jízdě KŽC do Mochova, chystané na 1. května.

Pára nyní mimořádně, pravidelně od půlky dubna

V sobotu 26. března začíná i sezona parních vlaků ve středních Čechách, a to jízdou zvláštního vlaku z Prahy do Střezimíře na Benešovsku. Tam se uskuteční rozlučka s pravidelným vlakovým provozem (v rámci modernizace železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic budou totiž od července vlaky jezdit po novém úseku trati mimo nynější střezimířské nádraží).

Od poloviny dubna do počátku října – přesné termíny a trasy jsou k dispozici na webu cdnostalgie.cz – budou nabízeny okružní výlety Párou Posázavím a Párou Prahou. Pokud tedy do plánů nezasáhne zákaz jízdy parních lokomotiv kvůli vyschlé krajině. Projevit se případně může i vliv rekonstrukce nádraží na pražském Smíchově.